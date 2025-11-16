Hoy en TVE: la película de Amenábar sobre Miguel de Unamuno que ganó 5 Goyas y está protagonizada por Karra Elejalde

A lo largo de su carrera, Alejandro Amenábar (53 años) ha demostrado un fuerte compromiso con la historia de España, que ha abordado con algunas de sus películas siempre desde la emoción y el conflicto humano. Ejemplo de ello es su última producción, 'El cautivo' ... , dedicada a la figura de Miguel de Cervantes.

No obstante, el cineasta español se adentró en uno de los conflictos más importantes de la historia de España hace ya 6 años. Lo hizo con una película que abordó la Guerra Civil española, desde los dilemas éticos que enfrentó Miguel de Unamuno.

Novelista, ensayista, poeta y filósofo, Unamuno se volvió un nudo de contradicciones tras el estallido de la Guerra Civil, ya que al principio apoyó el levantamiento, pero acabó enfrentándose al bando sublevado.

Este domingo, 16 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, La 1 de TVE emite una de las películas españolas más aclamadas por la crítica de los últimos años, a pocos días del 50 aniversario de la muerte de Franco.

La película de Amenábar que emite hoy TVE

Hablamos de 'Mientras dure la guerra', una película protagonizada por Karra Elejalde y coescrita por Alejandro Hernández y Amenábar. El cineasta es también el compositor de la música de la cinta, al igual que de la mayoría de sus producciones.

La película, estrenada en 2019, se sitúa en el verano de 1936. Karra Elejalde encarna a un Miguel de Unamuno que, en un inicio, decide apoyar públicamente la sublevación militar. Por ello, es inmediatamente destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca.

La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. En este sentido, la película recoge el histórico enfrentamiento del escritor al franquista José Millán-Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca cuando pronuncia su popular frase «venceréis, pero no convenceréis».

Karra Elejalde protagoniza de forma magistral la película. Completan el reparto Eduard Fernández —en el papel de Millán-Astray—, Santi Prego, Patricia López Arnaiz, Inma Cuevas, Nathalie Poza y Luis Bermejo, entre otros.

Ganadora de 5 Premios Goya

'Mientras dure la guerra' tuvo una gran acogida, tanto entre la crítica, como entre el público. En este sentido, fue una de las películas españolas más taquilleras de 2019, con más de 10 millones de euros de recaudación.

Eduard Fernández en el papel de Millán Astray rtve

En cuanto a la crítica, la película de Amenábar participó en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián y fue la cinta con más nominaciones de los Premios Goya 2020 —un total de 17—. De ellos, se hizo con un total de cinco: a mejor actor de reparto para Eduard Fernández, mejor producción, mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería.

No obstante, como toda película histórica, 'Mientras dure la guerra' estuvo acompañada por la polémica desde su estreno. Sin embargo, Amenábar defendió que fue «fiel a lo que ha pasado». «Está bien documentada y contrastada» aseguró.