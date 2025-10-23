El horror de una soltera al reencontrarse con un 'fantasma' que ya conocía: «Preferiría morirme antes»

Luis (70) llegó a 'First Dates' desde Leganés, aunque él es natural «de la tierra de los artistas», que no era ni Cádiz ni Sevilla, sino Jaén. Celador jubilado y cantante vocacional, aseguró haberse relacionado en sus comienzos con las figuras más grandes ... de la canción española, como Augusto Algueró. «Pero ahora la copla está muy quemada, ya no está valorada», lamentó

El soltero buscaba un prototipo muy definido de mujer: quería que su cita se pareciera a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Le gusta «por su forma de ser, no por la guapura». «Es inteligentísima, la mejor mujer que hay ahora en el planeta es ella», subrayó ante Carlos Sobera.

Con esas señas, el equipo de 'First Dates' le preparó a Luis una cita con Paqui (71), una cocinera jubilada también de Leganés que se definió como «una mujer demasiado cariñosa, me entrego enseguida a la persona que me da cariño». Un encuentro en el que cobró sentido la expresión 'el mundo es un pañuelo' y ella experimentó un auténtico 'tierra trágame' al verle la cara.

Vuelan los cuchillos durante la cena entre los solteros

Resultó que ya se conocían de su municipio. Si bien no se habían presentado formalmente hasta que se encontraron en el restaurante de citas de Cuatro, Paqui lo tenía s que calado. «Yo lo conocía de antes de Leganés y nunca me ha caído bien, es muy fantasma. Se cree superior a todo el mundo… No me gusta nada de él. Cuando lo he visto me ha entrado una tristeza grandísima. Me daban ganas de irme», confesó en los totales.

No lo hizo, aunque tampoco intentó disimular que era a la última persona que esperaba encontrar. Ella le explicó que fantaseaba con un prototipo a lo Bertín Osborne, mientras que a él, Paqui no se le pareció en nada a Claudia Sheinbaum.

Luis le reprochó que lo físico no es tan importante, «eso es una decadencia». «Hay que fijarse en el cerebro, y ella no me escucha cerebralmente. Busca la parte física, el sexo. Y yo fornicar no quiero si no me acoplo a ella. Y no me acoplo», se quejó en privado.

Luis y Paqui al encontrarse en el restaurante Cuatro

Abiertamente reconoció ante su cita que «si lo se, me quedo en Leganés y no vengo». Paqui propuso dejar la cena y marcharse en ese mismo momento, lamentando también que «no esperaba yo esto, si no, no hubiese venido porque no tenemos nada en común». «Tengo mucho amor que dar, pero a él por supuesto que no. Preferiría morirme antes», sentenciaba al ser entrevistada por el equipo del programa.

Pero cometieron el error de continuar la velada. La cena se convirtió en un fuego cruzado de cuchillos. Indirectamente, Luis la llamó mayor y se metió con su peso. Paqui contraatacó cuestionando su talento como cantante, «pone una cara de sapo que es inaguantable».

Para ella, por tanto, la decisión final fue puro trámite. No se molestó en dar más explicaciones a su negativa a tener una segunda cita que «no me ha gustado nada de él». A diferencia del soltero, que intentaba cerrar la velada como amigos y cultivando una buena relación por si se encuentran en Leganés.