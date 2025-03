'El Hormiguero' vive un momento de tensión por un incidente durante la visita de Joselu: «¡Se va a quemar!»

'El Hormiguero' continuó este miércoles 18 de diciembre con la cuenta atrás antes de las vacaciones de Navidad. El programa de Antena 3 se despedirá hasta el próximo año, como ya es tradición, con la visita de Cristina Pedroche. Pero antes de recibir de nuevo a la presentadora de las Campanadas, Pablo Motos charló con un invitado novel: José Luis Mato, más conocido como Joselu.

Noticia Relacionada Pablo Motos actualiza el estado de salud de Raphael tras sufrir un ictus: «Las pruebas parece que van bien» María Robert El presentador y Antonio Orozco han tenido unas palabras para el cantante, que acudió al programa de Antena 3 el día anterior

El delantero acudió por primera vez a 'El Hormiguero' para hablar del reciente triunfo en la Eurocopa 2024 con la Selección Española de Fútbol, así como su trayectoria en el Al-Gharafa S.C. de la Liga de Catar tras haber militado en el Real Madrid. Y se presentó en plató con una gran caja donde guardaba el trofeo de la Eurocopa, para sorpresa de Motos.

Así celebró la Selección la victoria en la Eurocopa

Al verla, las hormigas le pidieron que dijera la verdad, «¿la habéis llenado de calimocho en algún momento?», preguntaron Trancas y Barrancas. El presentador también quiso saber si «el pedo de un futbolista es considerable después de ganar algo importante», a lo que el invitado respondió afirmativamente. «Estuvimos más de 40 días encerrados en un hotel en un pueblo de Alemania donde no nos servían cerveza ni nada. Entonces bueno, los días que ganábamos siempre nos permitíamos un desliz de tomar algo entre nosotros. Y cuando culminas ganando una Eurocopa en una final, pues ese día no hay fin», confesó. Aunque el gallego aclaró que no es mucho de beber, pues la edad no perdona. «No me gusta la cerveza, el vino… Algún gin tonic de vez en cuando no digo que no».

Joselu ha vuelto a España por Navidad, un regreso que ha aprovechado para reencontrarse con sus ex compañeros del Real Madrid. «Un momento muy especial», según él. Una doble alegría tras la victoria del equipo merengue en la final de la Copa Intercontinental. Además, con gol de Mbappé. A raíz de mencionar al francés y su mala racha, Motos expresó su percepción de que «la gente tiene poca empatía con los futbolistas porque ganáis mucha pasta, pero sufrís como condenados». «Sufrimos más que ganamos pasta», aseguró con convicción el invitado.

«¿Has hablado con Florentino?», continuó el de Requena. «Es una persona muy importante para mí en el fútbol, y en el Madrid sobre todo. Siempre tengo palabras de agradecimiento para él», comentaba Joselu, que definía a su antiguo equipo como «el mejor del mundo».

Además de la copa, el invitado llevaba un regalo muy especial para el conductor de 'El Hormiguero' que sacó en ese momento. Una camiseta dedicada de la Selección. También se había acordado del público regalándoles dos camisetas y muchos balones que el presentador y él repartieron al azar, «como en las bodas», es decir, de espaldas. Pero en un error de cálculo al lanzarla, la de Motos se quedó atrapada en un foco. «¡Se va a quemar!», exclamaron preocupadas las hormigas. «¿Hay manera de solucionar este tema?», pedía a su vez el presentador. Todo quedó en un susto, pues el regidor del plató la pudo capturar y entregársela a un espectador.