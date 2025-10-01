'El Hormiguero', imbatible contra 'La Revuelta': el programa de Motos gana todos los días de septiembre a Broncano

El pasado septiembre de 2024 dejó una de las imágenes más potentes que se recuerdan en la televisión reciente. En un panorama en el que muchos daban el medio casi por muerto, se libraba una de las contiendas más apasionantes: 'La Revuelta' contra el imparable 'El Hormiguero'. El programa de Broncano llegó con fuerza, dispuesto a plantar cara al veterano espacio de Motos en una batalla que durante semanas mantuvo la incertidumbre en el aire. Las cifras se movían arriba y abajo, el duelo estaba servido. Sin embargo, la historia ha cambiado en este arranque de segunda temporada: ahora hay un vencedor claro y la distancia entre ambos ya no deja lugar a dudas. 'El Hormiguero' (15,8% y 1.801.000 seguidores) se impone con claridad sobre 'La Revuelta' (13,1% y 1.505.000 televidentes) y lo hace con casi tres puntos de ventaja. La victoria no es solo en números globales: el espacio de Motos ha derrotado a su rival en cada jornada de septiembre.

La trayectoria de 'La Revuelta' había sido en un momento dado una historia de crecimiento. A lo largo del curso pasado, el programa de Broncano fue sumando apoyos y llegó a imponerse en octubre a 'El Hormiguero'. Ese sorpasso encendió las alarmas y dibujó un escenario de máxima tensión en el 'acess prime time'. Pero el efecto fue efímero. Con el paso de los meses, el formato de La 1 comenzó a perder fuelle, mientras que el de Motos fue ampliando su ventaja con más contundencia.

La caída se ha hecho evidente este septiembre, con un mínimo histórico para Broncano: un 11% con 1.291.000 espectadores el día 25, frente al 14,5% y los 1.707.000 fieles que reunió 'El Hormiguero' en esa misma noche. Esa noche, mientras 'La Revuelta' recibía a Raúl Cimas, el programa de Motos tiraba de Álex González. La diferencia de alcance fue tan clara como las cifras lo reflejan. Además, incluso en sus días más flojos, el espacio de Motos sigue manteniendo mejores registros: su mínimo esta temporada ha sido un 13,8% y 1.567.000 incondicionales, el 4 de septiembre, con Ester Expósito como invitada.

Los estrenos siempre traen consigo expectación, y en ese terreno, los mejores datos de 'La Revuelta' llegaron en los dos primeros programas de esta temporada. El 8 de septiembre, con Brif de laza y Kiti & Álvaro, firmó un sólido 16,1% y 1.852.000 seguidores. Un día después, el 9 de septiembre, Mariló Montero mantuvo el pulso con un 15,1% y 1.720.000 telespectadores. Sin embargo, ni siquiera en su momento de máxima fortaleza logró imponerse a su rival. 'El Hormiguero' respondía con holgura: un 17,2% y 1.944.000 con Mar Flores y un 16,5% y 1.906.000 con Nacho Cano. Dos noches que, lejos de sembrar dudas, confirmaron la resistencia de un formato.

La gran baza de 'El Hormiguero' estuvo también en su arranque de temporada. El programa de Motos no esperó y, el mismo 1 de septiembre, abrió con una combinación segura: Bertín Osborne y Sergio Ramos. El resultado fue arrollador: un 21,1% y 2.347.000 personas frente al televisor, el dato más alto del mes. Le siguió una segunda noche también de lujo, con Joaquín y Susana Saborido, que atrajeron a un 18,5% y 2.021.000 seguidores.

El contraste entre ambos formatos parece, al menos en este mes, evidente. Mientras 'El Hormiguero' arranca su nueva etapa con energía, batiendo récords y superando con solvencia a su contrincante. Lo que empezó como una batalla vibrante entre dos gigantes de la televisión, este mes se ha convertido en un pulso en el que uno se desinfla y el otro se refuerza.