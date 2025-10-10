Suscríbete a
Un hombre atrincherado y amenazado de muerte por sus ex okupas se lanza sin filtros en Cuatro contra Pedro Sánchez

Gaspar hizo un llamamiento desesperado desde el programa de Cuatro por su angustiosa situación

Gaspar ha hecho un llaamiento desesperado desde 'En boca de todos' por el calvario que vive tras recuperar su casa okupada.
Gaspar ha hecho un llaamiento desesperado desde 'En boca de todos' por el calvario que vive tras recuperar su casa okupada.
Mari Carmen Parra

Normalmente los programas de televisión se hacen eco del infierno que viven los propietarios que tienen okupadas viviendas. Así, se da por hecho que una vez que la recuperen su vida volverá a la normalidad y serán felices. Pues, parece ser que esto no ha ... sido así para Gaspar que ha recuperado su casa después de 7 años de lucha con sus okupas, pero aún vive un auténtico calvario por culpa de ellos que lo tienen acorralado y amenazado de muerte. Por ello, el hombre no ha podido más que lanzar un llamamiento desesperado desde 'En boca de todos' (Cuatro) para ver si consigue una solución.

