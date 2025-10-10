Un hombre atrincherado y amenazado de muerte por sus ex okupas se lanza sin filtros en Cuatro contra Pedro Sánchez

Normalmente los programas de televisión se hacen eco del infierno que viven los propietarios que tienen okupadas viviendas. Así, se da por hecho que una vez que la recuperen su vida volverá a la normalidad y serán felices. Pues, parece ser que esto no ha ... sido así para Gaspar que ha recuperado su casa después de 7 años de lucha con sus okupas, pero aún vive un auténtico calvario por culpa de ellos que lo tienen acorralado y amenazado de muerte. Por ello, el hombre no ha podido más que lanzar un llamamiento desesperado desde 'En boca de todos' (Cuatro) para ver si consigue una solución.

«Lo ha conseguido desalojan a los okupas y se produce una violenta situación, le amenazan por recuperar su vivienda», comentaba Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos' que añadía que el propietario se había atrincherado en su vivienda. «Tiene miedo a volverla a perder», señalaba el conductor del espacio de Cuatro que cedía la palabra a su invitado.

«He pasado momentos muy malos. Necesito ayuda inmediatamente», solicitaba desesperado Gaspar a las cámaras del programa de la cadena de Mediaset. «Estoy muerto de miedo porque desde hace dos días estoy recibiendo amenazas, me han dicho que estoy muerto y llega un momento que es desesperación», manifestaba el propietario sobre las intimidaciones diarias que recibía de los que habían sido sus okupas.

«Estoy con el sin vivir que si salgo me quitan la casa. Me amenazan. ¡Que es mi casa, que no es la de la okupa!», clamaba lleno de desasosiego. «Amenaza él, amenaza ella, la okupa, también gente de su familia y, de hecho, he salido esta mañana a tomar un café y lo primero que me han dicho es que estoy muerto. Temo que me den una puñalada y me hagan algo», señalaba Gaspar a Nacho Abad antes de pronunciarse contra los políticos. «Van de víctimas, llevan 7 años viviendo de gañote en mi casa. Es una vergüenza que hasta los políticos no apoyen a la gente que tenemos propiedades», espetaba el invitado de 'En boca de todos' que también dejaba un recado al presidente del Gobierno.

«Que venga Pedro Sánchez y me diga la situación que tengo. Creo que Pedro Sánchez fomenta la okupación y apoya a los chorizos, ya me gustaría tener una audiencia con él», declaraba Gaspar en busca de ayuda en 'En boca de todos'.