Habla uno de los detenidos por el robo de relojes de lujo en la casa de Iker Casillas: «Se me juntaron las deudas y no vi otra salida, mi mujer no sabía nada»

Iker Casillas entra a formar parte de la lista de futbolistas a los que los cacos han decidido visitar, como ya ocurrió con Sergio Ramos o Álvaro Morata. La diferencia en este ocasión en relación a esos hurtos es sustancial, tal y como han ... explicado varios periodistas de 'El tiempo justo' (Telecinco): «Se trata de un hurto agravado, porque en un robo necesitas forzar la entrada y en este caso, al ser a través d ella empleada del hogar, no fue necesaria la fuerza».

Y para llegar al origen de todo, a la fuente, en 'El tiempo justo' (Telecinco) han afirmado contactar directamente con uno de los dos detenidos por estos hechos, el que seria personal de seguridad de Iker Casillas, «portero de La Finca», que es pareja de la limpiadora. Los dos, tal y como se ha publicado en una información de ABC, fueron arrestados este martes como sospechosos y se han recuperado dos de los relojes robados y las pesquisas se mantienen abiertas para localizar el resto, en total serían cinco. Si bien tanto uno como otro de los investigados se negaron a declarar, la sorpresa, como apuntamos, ha sido que Joaquín Prat ha ofrecido una entrevista «en exclusiva con uno de los ladrones, que ha confesado la autoría del robo».

Al escuchar sus palabras, el presentador se ha quedado estupefacto: «Alex, nuestro reportero, ha gestionado una entrevista con este señor que, a la postre, se ha convertido en una confesión en toda regla». Es así que Prat ha dado paso al audio de esta conversación entre «el señor» y el periodista del equipo, que ha afirmado que «el único culpable soy yo», «exculpando a su mujer, empleada del hogar que trabajaba con Iker y con su ex pareja, Sara Carbonero». Ha tratado de quitarle responsabilidad a la mujer: «Ella no entiende de relojes, se los cambiaba yo sin que ella se diera cuenta».

Así habrían ocurrido los robos en casa de Íker Casillas

El programa ha compartido que el primero de los hurtos se llevó a cabo en julio, tal y como ha narrado el supuesto autor de los hechos, y el exguardameta del Real Madrid se dio cuenta hace ocho días, cuando denunció que le habían dado el cambiazo a varios de sus relojes de lujo, de su colección privada. El guardia de seguridad de La Finca, la persona que habría sido detenida y «puesta en libertad con medidas cautelares», han seguido apuntando en 'El tiempo justo', ha compartido cómo habría sucedido todo: «Debía mucho dinero, de la tarjeta, préstamos, y de tanto apretarme, porque se me había juntado todo, vi en eso la salida. Ahora la consecuencia va a ser más grande, más grave, peor no vi otra manera».

Según este presunto autor del robo, lo que hizo fue pedirle a su pareja que le enseñara los relojes de Íker Casillas. «Ella los cogió y me los mostró y yo, sin que ella se percatara, les di el cambiazo. Ella no entiende de estas cosas y en ningún momento se dio cuenta de que los había cambiado. Ella es inocente», ha sentenciado.

Se enfrentaría, según han referido los periodistas en el plató de Prat, a 18 meses de prisión. Sobre esta posible pena, de resultar declarado culpable, el presentador ha sido contundente: «Entiendo que si los detenidos por esto se exponen solo a 18 meses de cárcel, que igual luego ni los cumplen, pues les merezca la pena el riesgo de robar este tipo de joyas».