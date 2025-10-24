Suscríbete a
Habla uno de los detenidos por el robo de relojes de lujo en la casa de Iker Casillas: «Se me juntaron las deudas y no vi otra salida, mi mujer no sabía nada»

Es portero de La Finca, del personal de seguridad, ha hablado con un reportero del equipo de Joaquín Prat, y ha asumido la autoría de los hechos: «Es una confesión en toda regla».

Detenidos una limpiadora de la mansión de Iker Casillas y un vigilante de seguridad de la Finca por robarle cinco relojes de lujo

Iker Casillas lo cuenta todo tras la «venganza» de su última 'amiga': «Estoy hasta las narices»

'El tiempo justo'
'El tiempo justo' telecinco

Maria Sánchez Palomo

Iker Casillas entra a formar parte de la lista de futbolistas a los que los cacos han decidido visitar, como ya ocurrió con Sergio Ramos o Álvaro Morata. La diferencia en este ocasión en relación a esos hurtos es sustancial, tal y como han ... explicado varios periodistas de 'El tiempo justo' (Telecinco): «Se trata de un hurto agravado, porque en un robo necesitas forzar la entrada y en este caso, al ser a través d ella empleada del hogar, no fue necesaria la fuerza».

