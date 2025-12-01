Suscríbete a
ABC Premium

El Hormiguero

Guillermo Francella relata el accidente que sufrió un día antes de empezar a rodar en España: «Fuerteventura tiene muchas rotondas»

El actor argentino protagoniza 'Playa de Lobos', el segundo largometraje de Javier Veiga como director

Quién es Guillermo Francella, invitado de 'El Hormiguero' hoy: de dónde es, divorciado de su mujer tras 36 años juntos y sus dos hijos

Quién es Javier Veiga, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su edad, su mujer Marta Hazas y el motivo por el que no quieren tener hijos

Guillermo Francella y Javier Veiga en 'El Hormiguero'
Guillermo Francella y Javier Veiga en 'El Hormiguero' antena 3

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'El Hormiguero' arrancó diciembre con una doble visita. Este lunes 1, el 'show' de las hormigas recibió a la dupla formada por los actores Guillermo Francella y Javier Veiga. Los dos intérpretes acudieron para presentar 'Playa de Lobos', el segundo largometraje de Veiga como directo ... r. El reputado intérprete argentino, conocido en España por títulos como ‘El encargado’, ‘El secreto de sus ojos’ o ‘Atraco’, debutaba en el programa de Antena 3. Pero para grata sorpresa de Pablo Motos, había oído hablar del formato. «En Argentina se consume mucho, y me gusta mucho cómo lo llevas», comentó el invitado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app