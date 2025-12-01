Guillermo Francella relata el accidente que sufrió un día antes de empezar a rodar en España: «Fuerteventura tiene muchas rotondas»

'El Hormiguero' arrancó diciembre con una doble visita. Este lunes 1, el 'show' de las hormigas recibió a la dupla formada por los actores Guillermo Francella y Javier Veiga. Los dos intérpretes acudieron para presentar 'Playa de Lobos', el segundo largometraje de Veiga como directo ... r. El reputado intérprete argentino, conocido en España por títulos como ‘El encargado’, ‘El secreto de sus ojos’ o ‘Atraco’, debutaba en el programa de Antena 3. Pero para grata sorpresa de Pablo Motos, había oído hablar del formato. «En Argentina se consume mucho, y me gusta mucho cómo lo llevas», comentó el invitado.

Tras las presentaciones del actor argentino en ‘El Hormiguero’, el director y guionista de ‘Playa de Lobos’ adelantó algunos los primeros detalles sobre la película, que se estrena en cines el 5 de diciembre. «Es una comedia con mucho thriller. O quizás un thriller disfrazado de comedia. Es un mano a mano entre Guillermo y Dani Rovira. Aparentemente, la historia es sencilla: la de un turista que llega a una playa y se quiere quedar sentado en la hamaca al atardecer. El otro, que trabaja como camarero, quiere recogerla y él dice que se quiere quedar un rato más. Durante un rato parece que va de esto», comenzó explicando. A partir de ahí, la trama empieza a enredarse. «Y este señor es una especie de lobo que empieza a jugar con el cordero», sugirió Veiga.

Motos se había quedado con la miel en los labios. «¿No vas a hacer spoiler de lo que pasa después? ¿Me vas a dejar así?», le preguntó al director con mucha curiosidad.

Pero le cedió el testigo a Francella, que agregó a la explicación de Veiga que la película tiene mucho humor, pero también oscuridad. «Es un thriller muy bien llevado. ¿Qué hay detrás de este hombre que parece un turista?», cuestionó para abrir todavía más el apetito del público. El actor argentino, que ejerce de su propio representante con sus proyectos, contó que le conquistó de ‘Playa de Lobos’ para sumarse al filme a pesar de que no conocía al director. Puso en valor el guion. «Lo leí, me gustó mucho. Creo que cuando hay una buena historia detrás, estás protegido. Puedes traer a los mejores actores que si no está sostenido con una muy buena historia es difícil que genere algo», reflexionó.

La anécdota que inspiró el guion

Por su parte, el intérprete gallego relató la aventura personal que prendió la mecha de la historia. «Me olvidé el móvil en un tren, y según pasé la seguridad, quise volver a entrar a recuperarlo. El tío me vio, lo hice en su cara. Pero me dice ‘no, es que esto es solo para salir’», narró. No solo no lo dejó pasar, sino que nadie le daba una solución. «Me tuvieron cuarenta minutos dando vueltas por Renfe hasta que por fin encontré a la persona con la que sí podía acceder». En ese momento, se fue el tren en la cara. «Esta actitud ante la vida de ‘yo no tengo nada que ver con esto, esta no es mi labor…’. Este tipo de persona que nunca se creen responsables de nada creo que nos generan dos cosas: mucha risa cuando no te toca a ti o ganas de asesinarlo si estás en el medio. A Guillermo le pasan ambas cosas con el personaje de Dani».

Sin embargo, el rodaje de la película no empezó con buen pie. El día previo a comenzar la filmación, el protagonista sufrió un accidente. «Fui a cenar con una productora, con su hija y con mi hermano. Fuerteventura tiene muchas rotondas, no se por qué cada 100 metros hay una rotonda… Y viene otra, y otra, y nunca terminan. Y no están iluminadas algunas», arrancó narrando.

Acabaron perdiéndose y sin saber cómo, se encontraron frente a frente con un coche con las luces encendida que provocó un choque. «Saltaron los airbags, me lastimé bastante, mi hermano se lastimó pegó su cabeza con la cabeza de la hija de la productora. Fue un susto tan tan grande… Gracias a Dios estábamos ilesos, pero con golpes. Gracias a Dios que no me lastimé la cara ni nada porque filmaba al otro día».

Con la noticia, Veiga también se llevó un enorme sobresalto que ahora puede contar con humor. «Pensé que acabábamos de matar a Guillermo Francella. Y en Argentina me van a matar a mi, el español que mató a Guillermo Francella».