Suscríbete a
ABC Premium

Quién es Guillermo Francella, invitado de 'El Hormiguero' hoy: de dónde es, divorciado de su mujer tras 36 años juntos y sus dos hijos

El actor argentino, protagonista de 'Playa de lobos', presenta en el programa de Pablo Motos su nueva película junto al director Javier Veiga

Quién es Javier Veiga, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su edad, su mujer Marta Hazas y el motivo por el que no quieren tener hijos

Guillermo Francella: «La gente que trabaja y paga los impuestos es la más perjudicada y Milei está atacando eso»

Quién es el actor Guillermo Francella, invitado de 'El Hormiguero' hoy
Quién es el actor Guillermo Francella, invitado de 'El Hormiguero' hoy GTRES
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque su nombre pueda sonar algo desconocido en España, lo cierto es que Guillermo Francella es, sin duda alguna, uno de los grandes intérpretes argentinos de la historia. El actor, natural de Buenos Aires, ha protagonizado algunas de las grandes producciones que ... han salido de su país natal, como 'Un argentino en Nueva York', 'Brigada Cola', 'La familia Benvenuto' o 'El secreto de sus ojos'. Esta última le valió para hacerse con varios premios como Mejor actor de reparto por el papel de Pablo Sandoval, el asistente del agente judicial al que Ricardo Darín da vida en la oscarizada película.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app