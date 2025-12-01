Quién es Guillermo Francella, invitado de 'El Hormiguero' hoy: de dónde es, divorciado de su mujer tras 36 años juntos y sus dos hijos

Aunque su nombre pueda sonar algo desconocido en España, lo cierto es que Guillermo Francella es, sin duda alguna, uno de los grandes intérpretes argentinos de la historia. El actor, natural de Buenos Aires, ha protagonizado algunas de las grandes producciones que ... han salido de su país natal, como 'Un argentino en Nueva York', 'Brigada Cola', 'La familia Benvenuto' o 'El secreto de sus ojos'. Esta última le valió para hacerse con varios premios como Mejor actor de reparto por el papel de Pablo Sandoval, el asistente del agente judicial al que Ricardo Darín da vida en la oscarizada película.

Desde entonces, al intérprete latinoamericano no le ha faltado trabajo tanto en el mundo de la televisión como en la gran pantalla. Su último proyecto tiene sello español y la firma del director Javier Veiga, que le escogió para protagonizar 'Playa de Lobos', su nueva película, que se estrena en los cines de nuestro país el próximo viernes 5 de diciembre. En ella, Francella coincide con actores de la talla de Dani Rovira, Antonia San Juan y Marta Hazas.

Con motivo de este lanzamiento, el actor argentino visita este lunes 'El Hormiguero' de Pablo Motos para presentar este thriller donde encarna uno de sus papeles más sorprendentes. Pero ¿quién es Guillermo Francella? Repasamos todo lo que debes saber sobre el nuevo invitado al programa de Trancas y Barrancas.

La carrera que dejó antes de ser actor y sus mayores éxitos en cine y televisión

Desde bien pequeño, Guillermo Francella siempre tuvo mucho interés por el cine italiano y la literatura, aunque no fue hasta su adolescencia cuando comenzó a participar en algunas obras de teatro, como la comedia 'Charlatanes', de Julio F. Escobar. A pesar de la pasión que le había despertado la actuación, estudió Periodismo y empezó a trabajar para la revista Gente, donde se mantuvo durante tres meses hasta que fue despedido.

Después de este revés laboral, el intérprete argentino conseguió sus primeros trabajos como actor, primero en anuncios y luego en televisión. En su currículum, algunos papeles en series como 'Los hnos. Torterolo', 'Historia de un trepador', 'Matrimonios y algo más' o 'El infiel', donde interpretó a Felipe durante algo más de un año. Sin embargo, su primera gran oportunidad llegaría con el éxito de la telecomedia 'De carne somos', que le lanzaría al estrellato.

Después de ello llegarían otros proyectos como 'La familia Benvenuto', 'Un hermano es un hermano', 'Naranja y media', 'Casados con hijos' o 'Un argentino en New York', que se convertiría en una de las películas argentinas con más éxito. En 2009, le llegaría el papel con el que más éxito ha obtenido en su carrera, el de Pablo en 'El secreto de sus ojos', la cinta con la que Juan José Campanella se haría con el Premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa. Este personaje le valió para hacerse con premios tan prestigiosos como el Cóndor de Plata, el Sur o el Clarín a Mejor Actor de Reparto.

En los últimos años le hemos visto participar en películas como 'El robo del siglo', 'Granizo', 'La gallina Turuleca', 'La extorsión' u 'Homo Argentum'. En 2025, además de grabar la cinta de Javier Veiga 'Playa de Lobos', Francella también recibió el prestigioso Premio Retrospectiva del Festival de Málaga.

La historia de amor de Guillermo Francella y Marynés Breña, rota tras 36 años juntos

Además de en la gran pantalla, Guillermo Francella también ha aparecido recurrentemente en la prensa rosa a raíz de su matrimonio con su exmujer, Marynés Breña. Hasta hace unos años, el actor y la que fuera su esposa formaban una de las parejas más mediáticas y consolidadas de Argentina. Una relación que se rompió a finales de 2024 tras casi cuatro décadas de amor.

El argentino y su esposa se habían conocido en 1987, cuando esta tenía 21 años y todavía trabajaba como azafata en el Aeroparque de Buenos Aires y él, de 32 años, comenzaba a despuntar dentro del mundo de la actuación. Fue en una fiesta organizada por el marido de la mejor amiga de Marynés donde ambos coincidieron por primera vez y tuvieron un flechazo.

Guillermo Francella junto a su exmujer, Marynés Breña, con la que estuvo casado 36 años GTRES

Apenas dos años después, los dos se casaban en la Basílica San Antonio de Padua, en Devoto. Fruto de esa relación nacerían poco después sus dos hijos, Nicolás (1990) y Johanna 'Yoyi' (1993), que también se han dedicado al mundo del espectáculo.

Después de 36 años juntos, a finales de 2024, comenzaron a salir los rumores de que existía una crisis entre ambos. Poco después, la propia Marynés confirmaba en exclusiva que ambos habían decidido poner fin a su matrimonio. «Estamos bien así los dos. No hubo ningún motivo. Es un desgaste que venimos trayendo. Tenemos derecho los dos a ser felices, a estar bien, qué sé yo», aseguró esta.

Sus hijos Nicolás y Johanna han seguido sus pasos en la interpretación

Guillermo Francella le ha inculcado a sus dos hijos, Nicolás y Johanna, la pasión por el mundo de la interpretación. Los dos, de 35 y 32 años respectivamente, también han seguido los pasos de su padre y se dedican a la profesión de intérprete desde hace ya varios años.

Nicolás debutó como actor en el año 2013 en la película 'Corazón de León' y, desde entonces, no ha dejado de sumar proyectos a su carrera como intérprete. En los últimos tiempos, al primogénito de Francella lo hemos visto participando en cintas como 'El cuento de las comadrejas', 'En la mira', 'Un crimen argentino', 'Una flor en el barro' o 'Mi amigo el pingüino'.

En cuanto a la pequeña de la familia, conocida artísticamente como Yoyi, la hemos visto en series como 'Heidi, bienvenida a casa', 'Golpe al corazón' y 'Millennials'. Además, actualmente presenta el programa digital 'Antes que nadie' junto a Diego Leuco, Micaela Vázquez y Martín 'El Trinche' Dardik.

«Mi hija está trabajando muchísimo en este nuevo universo que es el streaming, está en un programa de radio que tiene una visualización feroz. Ella es medio influencer con miles y miles de seguidores y la llaman las marcas. Me siento pleno como papá, es lo más hermoso que te puede pasar», contó Guillermo al hablar de la carrera de su hija Johanna.