'Guerra' sin cuartel entre dos bandas de okupas en Barcelona: «Han llegado a tirar a gente por el balcón»

Un auténtico calvario es lo que viven unos vecinos de Barcelona, después de que varios grupos de okupas se instalaran en una fábrica abandonada que está siendo en los últimos tiempos en el escenario de una 'guerra' sin cuartel entre la banda formada por los okupas senegaleses, que llevan dos años ya allí, y el grupo de okupas argelinos, que 'aterrizó' hace unos cuatro meses. Una okupación que está siendo de máxima tensión y que tiene en vilo al barrio, por lo que 'Vamos a ver' (Telecinco) se ha querido acercar a conocer el problema y servir de altavoz para ver si se le puede dar una solución.

'Vamos a ver' enviaba a Mayka Navarro, reportera del programa a la zona, y esta lograba hablar con uno de los okupas que era rotundo en sus declaraciones. «Los de Argelia son muy peligrosos, han llegado a tirar personas por el balcón. Ahora mismo solo estamos los senegaleses, a los argelinos los hemos echado. Además, han robado en el barrio», les acusaba el individuo que aclaraba al matinal de Telecinco el motivo de la brutal pelea vivida en la fábrica el pasado fin de semana.

«El problema del fin de semana fue porque los de Argelia no nos dejaban dormir», indicaba el okupa al micrófono de 'Vamos a ver'. «Ellos no trabajan, solo roban», denunciaba el individuo que defendía a su grupo de okupas. «Nosotros trabajamos en la chatarra y no queremos problemas», señalaba el invitado del programa de la cadena de Mediaset.

Pero como no hay dos sin tres, Mayka Navarro también conseguía el testimonio de otro de los grupos que okupan la fábrica, que son unos artistas. «Llevamos varios años aquí, haciendo talleres y exposiciones, y ahora nos quieren echar por esta situación», se lamentaba el hombre que para terminar su intervención mostraba su preocupación por lo que denominaron «okupación delincuencial». «Yo también soy vecino, y lo que nos preocupa es que ya es la tercera vez que ocurre un incidente», concluía el invitado de 'Vamos a ver' sobre la 'guerra' vivida estos días.