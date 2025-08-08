La Guardia Civil de Granada aclara qué sucedió realmente con la llegada de inmigrantes a la playa de Castell de Ferro

El pasado domingo 3 de agosto llegaban a las costas de Granada, concretamente a Castell de Ferro, un grupo de inmigrantes, que desembarcaban en una lancha y generaban un gran revuelo en la costa. Los bañistas estaban dándose un baño tranquilo cuando todo esto ocurrió y, según se habría denunciado en redes, por unas imágenes compartidas de ese momento, habrían sido ciudadanos de a pie los que habrían tratado de detener a los recién llegados. Esto ha levantado un gran revuelo, con críticas y comentarios en relación a la naturaleza de esos actos y cómo los mensajes de «la ultraderecha» estarían afectando a la forma en la que los españoles viven la llegada de migrantes a España.

En estos días se han mostrado otros vídeos sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos y Pablo González, al frente de 'Todo es Mentira' (Cuatro) ha aprovechado para hablar con un responsable de la Guardia Civil de Granada, Antonio Molina, que ha dado detalles de gran relevancia sobre esto que se viene denunciando jornadas atrás. Este es secretario provincia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Granada (AUGC) y ha hablado alto y claro: «Lo que vemos en el vídeo son agentes de la guardia civil y policías. Los hay con uniforme, seis, y cinco fuera de servicio, cuatro de ellos guardias civiles y uno policía, que estaban pasando el día en esa playa».

El presentador le han preguntado si están obligados a ayudar al no estar de servicios y sobre si han de identificarse a la hora de actuar. Antonio Molina ha respondido a ambas cuestiones: «Yo no estaba allí pero supongo que claro que se identificarían. Si vas a detener a alguien que está huyendo, te da patadas, te ataca, lo lógico es que le digas que eres agente. Y si te están increpando, como se muestra en las imágenes, igual, dices que eres guardia civil».

En cuanto a la obligación de ayudar si no están de servicios, Molina ha sentenciado y ha sido contundente sobre ese tema: «Cuando uno es Guardia Civil lo es las 24 horas del día, así que sí que tienen que actuar, tal y como se recoge por legislación. Tenemos la obligación de intervenir para ayudar a otros compañeros». Ha querido destacar que ellos, por su desempeño profesional, tienen entra las competencias la fiscal y fronteras, así que no hay que dudar sobre su actuación.

Cristina Cifuentes estaba en plató y ha dicho a Molina que se quedaba muy tranquila tras saber que «todo lo visto ha sido actuación de la guardia civil». La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha terminado añadiendo que «habría que poner el foco en los verdaderos culpables, que son las mafias que juegan con las personas».