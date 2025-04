«Usted es más guapo que Pedro Sánchez», Ana Terradillos saca los colores a un conocido político del PP

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, normalmente sale en las listas de políticos más guapos o atractivos. Sin embargo, parece ser que le ha salido un firme competidor, que para más inri para él es del Partido Popular (PP). Esto es lo que opina Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco) que no ha dudado en sincerarse este miércoles ante el político popular en plena conexión en directo. Una declaración que ha sacado los colores al invitado y que ha servido para poner la nota distendida al espacio de la cadena de Mediaset.

'La mirada crítica' tenía mucha tela que cortar en la hora que tenía por delante. Así, los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acapararon gran parte del tiempo, pero el programa de Telecinco también tenía en escaleta una entrevista con un conocido político del Partido Popular.

Ana Terradillos conectaba en directo con Borja Sémper, vicesecretario y portavoz del PP, e intentaba sin éxito ponerle en aprietos con las preguntas que le formulaba. «No me entra a nada usted, a ver si con esto me entra», le señaló la presentadora del programa de Telecinco al final de su charla. «Leí el otro día la entrevista de 'El Español'... Le voy a decir una cosa me dio la sensación de que se cree más guapo que Pedro Sánchez porque decía usted en la entrevista que el presidente no es guapo, que tiene truco. Explíqueme el truco», le planteaba la periodista al político del Partido Popular que no se escondía.

«Ah no , que yo creo que la belleza y el atractivo no tiene que ver solo con lo físico, tiene que ver con algo más, eso es una opinión muy particular y como cada uno tiene la suya, pues, esta es la mía, me la preguntaron y la di», contestaba Borja Sémper. «Ahí, ya lo veo más usted», le replicaba Ana Terradillos, mientras que el invitado de 'La mirada crítica' quiso poner en aprietos a la presentadora.

«No, usted me pincha y yo no tengo más remedio que reaccionar, pero esta es mi opinión que no sé si usted la comparte, pero yo no me creo más guapo que nadie», señalaba el político del PP que recibía la clara respuesta de Ana Terradillos.

«Pues, mire, le diré una cosa, sabe usted que soy muy franca y natural. Usted es más guapo que Pedro Sánchez, en mi humilde opinión», aseveraba la presentadora de 'La mirada crítica' que sacaba los colores a Borja Sémper. «Qué cosas me dice usted a las nueve menos cinco de la mañana, pero se agradece porque ahora tenemos un pleno, esto anima. Muchas gracias, señora Terradillos», le agradecía el político popular.