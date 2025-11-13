El grito de guerra de la abogada Beatriz de Vicente para cortar el 'spam' telefónico: «Como me vuelvas a llamar…»

Es algo en lo que han coincidido todos los colaboradores de 'Más Vale Tarde' (La Sexta), tanto tertulianos como periodistas del equipo: experimentan el «acoso» telefónico de empresas que tratan de venderles «de todo». Es por ello que en la escaleta del programa de ... este jueves Iñaki López y Cristina Pardo han incluido una ley que acaba de aprobarse con el objetivo de poner fin a esas llamadas 'spam': la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, ya conocida como la Sac.

Entre las principales medidas del texto legal, se incluye que está el obligar a los emisores a identificarse con un código que permita al receptor saber que se trata de un contacto con fines comerciales. Junto a esto, el papel de las teleoperadoras, que han de bloquear las llamadas que se lleven a cabo sin esos prefijos anunciados.

Al escuchar esta información, la abogada Beatriz de Vicente, que se caracteriza por hablar alto y claro siempre que se trata de algo que la involucra especialmente, ha alzado la voz para sentenciar cómo es su grito de guerra para «espantar» a los comerciales: «Les digo 'como me vuelvas a llamar, ¡te denuncio!». Al escucharlo, los compañeros se han reído por el tono y la expresividad de la letrada, que ha puesto los puntos sobre las íes en relación a cómo habría que atajar este acoso al que se somete a la ciudadanía.

«Recibo llamadas 'spam' de madrugada»

Otra de las que se ha mostrado especialmente crítica al respecto ha sido la presentadora. Cristina Pardo ha añadido que «llevamos meses hablando de esto. Antes se aprobaron medidas y no han surtido el efecto deseado, porque nos siguen dando la lata». Unos redactores del programa han salido a la calle, cámara en mano, para conocer de primera mano que se cuece entre la gente y cuántos afirman sufrir ese «acoso» de las llamadas 'spam'. La mayoría, de hecho, nadie de los entrevistados ha dicho que no estaba cansado. Todo lo contrario. Una mujer de mediana edad ha llegado a afirmar: «Recibo entre siete u ocho llamadas al día y nos han llegado a llamar de madrugada, a las tres, cuando estábamos en la cama».

Los ciudadanos que han podido hablar con 'Más Vale Tarde' han dado ejemplos del tipo de contactos que reciben. «Unos me ofrecen trabajo», «Me ofrecen mejores condiciones para la factura de la luz», «Me piden que sea donante de una ONG»… Y así un largo etcétera. En plató han bromeado con las situaciones que se dan: «Desde luego que solo una máquina ahora podría ofrecernos trabajo, estando las cosas como están».