Grison revela cuáles son los invitados que nunca van a ir a 'La Revuelta' de David Broncano: «Las cosas como son»

A pesar de su bajada en las audiencias de los últimos meses, 'La Revuelta' sigue siendo uno de los grandes programas de la televisión actual. El espacio de RTVE, presentado por David Broncano, continúa luchando por el liderato del 'access prime time' y concentrando de lunes a jueves a miles de espectadores que siguen a diario sus entrevistas.

De entre los múltiples famosos que han visitado el programa en todos estos años de emisión, incluidos sus temporadas como 'La Resistencia', hemos visto pisar el plató a algunos como Norman Reedus, Ed Sheeran o Damiano David. Sin embargo, a pesar de su relevancia, no todos los invitados han querido sentarse en el sofá del espacio de la cadena pública, mientras que otros no han sido siquiera considerados por el equipo de producción.

Sobre este asunto charló hace unos días Grison, colaborador habitual del espacio del jiennense, en el podcast 'Tómatelo con vino' de las influencers María Fernández Rubíes y Rocío Irisarri.

Grison desvela el nombre de la famosa cantante española que no quiere ir a 'La Revuelta'

Preguntado por los invitados del programa, el músico y beatboxer reveló que había algunos a los que habían tratado de traer sin éxito y que, sin embargo, había otros tantos que nunca pisarían el plató. «¿Hay algún invitado que todavía no hayáis conseguido y que digáis 'Jo, lo tenemos como atravesado y no lo conseguimos'?», preguntaba Irisarri a su entrevistado.

Ante esta cuestión, el cantante quiso aclarar que, aunque no formaba parte del departamento que elegía quién visitaba el programa, sí tenía constancia de algunos nombres que se habían negado. «Sé que a Rosalía se le ha dicho alguna vez igual de venir y que no ha venido», explicaba este al hablar de la negativa de algunos famosos.

Grison entiende que es normal que mucha gente no quiera venir a un programa como 'La Revuelta' a pesar de su fama: «Hay muchas veces que es más fácil que vengan al programa porque somos más populares, pero otras que también se cierra mucho la gente en banda», contaba el colaborador televisivo, señalando que muchos se niegan a raíz de la presión.

«Mucha gente piensa que tiene que ir allí y ser perspicaz, estar muy activo y ser muy gracioso y que no van a dar la talla. Les da miedo. Con público y tal, corta un poco», justificaba este al hablar de los motivos que muchos argumentaban para decir que no.

Los invitados que nunca irían a 'La Revuelta' según Grison

La negativa de los invitados no ha sido el único motivo por el que algunos rostros famosos no se han enfrentado a las entrevistas de David Broncano. Tras ser preguntado por si alguien había sido vetado en 'La Revuelta', Grison no dudó en dar dos nombres que cree que jamás irían al programa.

«Yo no estoy ahí, no decido, pero, por ejemplo, yo creo que Abascal no va a venir en la puta vida, las cosas como son. Ni Vito Quiles tampoco», sentenciaba el beatboxer ante sus entrevistadoras.

Ellas, por su parte, no se negaron a la visita del líder de Vox, aunque argumentaron que deberían «estar preparadas para entrevistar a un político, da igual de qué partido sea». A quien no admitirían en 'Tómatelo con vino' sería a Pedro Sánchez, quien, según María Fernández Rubíes, es el único vetado del espacio: «No lo quiero aquí [...] Está gobernando y haciéndolo mal y el otro [Abascal] no», replicaba la influencer ante Grison.