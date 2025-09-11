El Gran Wyoming, sin rodeos sobre la relación que mantiene con sus tres hijos: «Se vinieron conmigo tras separarme de su madre»

José Miguel Monzón, conocido por toda España como El Gran Wyoming, comenzó su andadura en la televisión allá por la década de los 80 y, desde entonces, solo ha cosechado logros.

La trayectoria profesional del presentador del programa de LaSexta 'El Intermedio' es bien conocida. A sus 70 años puede presumir de numerosos premios y reconocimientos. Sin embargo, él es mucho más que el personaje que muestra a través de la pantalla.

El Gran Wyoming es padre de tres hijos: Marina, Miguel y Ángela. Aunque siempre ha intentado ser discreto con su vida privada, en una entrevista para 'Salvados' ha hablado sobre cómo ha sido estar al frente de una familia numerosa tras separarse de su exmujer, Marisa García Roselló, y cómo es actualmente su relación con ellos.

El Gran Wyoming habla de cómo ha vivido su paternidad

Respecto a su paternidad, El Gran Wyoming asegura en 'Salvados' que «tenía una mala conciencia». «Me separé de la madre de mis hijos y se vinieron a vivir conmigo. No soy una persona que tenga mucha paciencia y, además, el papel de convertirme en policía era una cosa que no llevaba bien», reconoce.

A pesar de ello, el comunicador tenía que «poner orden en casa para tener una vida tranquila». «Me ha pasado alguna vez de hacer la cena y que no se presente nadie. Yo, como un imbécil un sábado por la noche solo y con una cena. Entonces montaba un pifostio», sostiene.

Sobre las ausencias debido a su profesión, El Gran Wyoming declara que no sabía hasta qué punto le iban a pasar factura. «Siempre hemos tenido una relación muy buena y yo desconfiaba de que me fuesen a echar cosas en cara o que me dieran el coñazo», comenta. Para su sorpresa, ha sido todo lo contrario.

El Gran Wyoming se sincera sobre la relación que mantiene con sus tres hijos

El Gran Wyoming indica en 'Salvados' que tiene la gran «suerte» de pertenecer a una generación en la que sus hijos son de su onda y, por lo tanto, «no existe conflicto generacional». El presentador de LaSexta explica qué quiere decir con esto: «Vengo de un mundo que si tu ibas por la noche y abrías una puerta decías: 'Vámonos, que está mi padre'. He estado en bodas, pero nunca me he ido de fiesta con él. Ahora, con mis hijos, me puedo permitir el irnos por ahí. Nos lo pasamos muy bien».

El humorista asegura que los tres van con él a cualquier lado «encantados». «Para mí es una satisfacción que a mis hijos, concretamente a la mayor, que es la que viene conmigo de vacaciones, les parezca un planazo. Es insólito», señala.