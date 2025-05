Un ex de 'Gran Hermano' levanta ampollas al revelar la cara oculta del 'reality': «Se ve fuera y la sociedad se echa encima»

Un traje. Eso es lo que un exconcursante de 'Gran Hermano' le ha hecho al 'reality' de Telecinco durante una entrevista en el podcast 'El Guardián de los Sabores'. Pues sí, Carlos Bernal participante de la edición 'Revolution' del famoso programa de la cadena de Mediaset se ha manifestado sin medias tintas sobre el espacio con unas declaraciones que dejaron absolutamente alucinado a su entrevistador.

Carlos Bernal, chef y exconcursante de 'Gran Hermano Revolution', se sentaba en 'El Guardián de los Sabores' para hablar sobre sus inicios en el mundo de la cocina pero también era preguntado por su salto a la fama de la mano del 'reality' de Telecinco. Así, el invitado no rehuyó la cuestión y se sinceró abiertamente ante los micrófonos del podcast confesando cómo fue su paso por el concurso.

Carlos Bernal comenzaba explicando cómo tuvo que convencer a su socio, tras ser elegido como concursante de 'Gran Hermano', que iba a participar en el famoso 'reality'. Así, tras acceder su compañero, el cocinero entró en la casa de Guadalix de la Sierra, teniendo como defensora a su expareja. «Pobrecita, tuvo el gran marrón de defenderme a mí en un plató porque eso es un marrón porque hay veces que es imposible. También es un sitio que viven de sacar las cosas de contexto», apuntaba el chef sobre el 'reality' del que comentaba que los responsables asignaban a los participantes representantes, psicólogos... «Te asignan un montón de cosas esto da para un podcast de 9000 horas para que tú entiendas el tinglado que hay ahí montado», apuntaba Carlos Bernal antes de 'rajar' de lo lindo del programa.

«Eso es una reclusión, es una puta caja de rata con cristales donde está monitorizado absolutamente todo. Sí que es verdad que no hay un guión, pero hay tantas cosas que no se ven y que dices: 'esto se ve fuera y la sociedad se echa encima, literalmente'», afirmaba rotundo el ex de 'Gran Hermano' que pasaba a desvelar algunos inimaginables momentos que había vivido dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

«A mí me han puesto bocinas de camión para que no pueda echar la siesta porque así al final te gripa la cabeza y cuanto más grupada tengas la cabeza, mayor será el pollo. Con el que peor te llevas es con el que te juntan en todas las putas pruebas, duermes al lado de tu peor enemigo y cuando ya no puedes más te dicen ahora dos días encerrado porque vamos a montar el decorado de Navidad y vais a estar encerrados en la habitación 48 horas», relataba Carlos Bernal que subrayaba la veracidad de sus palabras. «¡Eso es real!», clamaba el exconcursante de 'Gran Hermano'. «¡Tú sabes cómo sales de esa habitación con 14 personas que a la mitad las odias! No sabes si quieres matar a alguien, abandonar...», manifestaba el cocinero que dejaba claro que su experiencia en el 'reality' no fue muy grata.

Las palabras impactaron al presentador del podcast y viendo que Carlos Bernal pudiera decir algo desafortunado cortó de raíz el asunto. «Cerramos el tema de 'Gran Hermano'», zanjó el entrevistador.