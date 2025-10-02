Una gran deuda y sin respuesta de la Justicia: El drama de Marisa Martín Blázquez, víctima de inquiokupación

Si este miércoles 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) sorprendía con un tremendo caso de inquiokupación protagonizado por una famosa de portada y exmujer de un jugador del Real Madrid que se había convertido en okupa; este miércoles, otro conocido rostro era el ... que se convertía en protagonista por el mismo asunto, aunque esta vez como víctima. Marisa Martín Blázquez, conocida colaboradora de Mediaset, denunciaba ante las cámaras el drama que estaba viviendo y den

'El programa de Ana Rosa' llegaba a su sección de crónica social, pero lejos de abordar asuntos del 'corazón', el matinal daba voz a una compañera del espacio de Telecinco para que denunciara la dramática situación que estaba atravesando por culpa de la inquiokupación.

Marisa Martín Blázquez denunciaba que había puesto dos demandas que habían sido denegadas por «defecto de forma», pero puntualizaba que la Justicia se había equivocado. Así, comenzaba la periodista de 'El programa de Ana Rosa' relatando cómo en un piso que tenía en Torrelodones (Madrid) se habían instalado dos inquiokupas desde hacía dos años y que le debían una cantidad aproximadamente de 21.000 euros,

Entonces, el matinal de Ana Rosa Quintana se marchó hasta el domicilio de la conocida colaboradora en donde el reportero informaba que no conseguido hablar con los inquiokupas, aunque añadía que sabía que a raíz de la revelación que había hecho Marisa Martín Blázquez sabía que estos se habían puesto en contacto con ella.

«Curiosamente, después de no recibir noticias desde hace mucho tiempo, ayer, cuando te escribí (a Ana Rosa) y lo comentaste, por la noche, con otro número me puso un mensaje para que quedáramos hoy para hablar», revelaba la colaboradora de Telecinco que dejaba claro que si era para que le abonara la «cantidad» que le adeudaba sí quedaría. «Si no, no tengo nada que hablar», aseveraba la periodista de 'El programa de Ana Rosa'.

Para finalizar, la colaboradora de Telecinco muy indignada señalaba que el Juzgado a «fecha de hoy» no le había contestado. «Así que imaginaos cuál es la situación», clamaba Marisa Martín Blázquezdesesperada. «Yo sigo pagando los impuestos del municipio y de todo... Me está costando dinero mantener esta vivienda y estoy en un limbo porque el juzgado todavía no me ha admitido la demanda de desahucio», concluía la periodista en 'El programa de Ana Rosa'.