Preguntan a Gonzalo Miró por la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' y reacciona así a la noticia: «La piel de gallina»

«La noticia del día», ha dicho Marta Flich en el arranque de 'Directo al grano' (La 1) ante la atenta mirada de su compañero, Gonzalo Miró. Este sabía la que se avecinaba porque, de fondo, se escuchaba uno de los temas míticos ... de los protagonistas de la información de la que todos hablan en este 15 de octubre: el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El presentador ha tratado de evitar el tema entre bromas y risas, preguntando si esa «noticia del día» iba sobre la comparecencia de Ábalos. Lo ha intentado… pero no lo ha conseguido, porque Flich tenía claro que había que tirarle de la lengua.
La partenaire de Miró ha ido directa al grano: «Esto tú ya lo sabías». Él ha respondido agachando la cabeza: «Yo no tengo datos». Ha añadido que «no es la única novedad, creo», en alusión a la despedida de Pablo Benegas, que dice adiós a la mítica banda donostiarra en esta tercera etapa del grupo. Han dado paso a un vídeo donde se mostraba cómo han dado a conocer la noticia los propios protagonistas, con un vídeo en redes donde se escucha y se ve tanto a los integrantes como parte del tema con el que presumiblemente podría volver, una canción inédita para los fans de 'La Oreja'. «Pero qué cosa más bonita», ha dicho Marta Flich, a lo que Gonzalo Miró ha terminado replicándole, de nuevo con tono de sorna y cierta ironía que tenía «la piel de gallina, mira como se me ha puesto el pelo».
Amaia Montero y Gonzalo Miró vivieron una historia de amor que ambos recuerdan con cariño, tal y como han demostrado cuando han tenido ocasión. Comenzaron a salir juntos en 2009 y la relación duró en torno a año y medio. Durante este tiempo han seguido manteniendo relación de amistad y es por ello que cuando comenzaron los rumores que apuntaban al regreso de la cantante a 'La Oreja de Van Gogh' se le preguntó en varias ocasiones por el tema, por si sabía algo.
Si bien él supo mantenerse al margen, no sucedió así con la que hasta hace unos meses se consideraba una de las mejores amigas de Montero, Cayetana Guillén Cuervo. Un periodista preguntó a la presentadora y actriz por el tema, por si sabía algo, y ella pensó que ya era vox populi, por lo que reacción como dando por sentado esa nueva unión. Posteriormente trató de rectificar o disimular lo ocurrido pero ya era tarde y la reacción de Amaia fue rápida: ella dejó de seguir a Cayetana en redes y esta se mantuvo al margen siempre con palabras educadas y gestos amables hacia la que había sido su amiga y es incluso es madrina de Leo, el hijo de la actriz.
