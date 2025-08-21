Gonzalo Miró se lleva un tremendo 'palo' tras señalar a los responsables políticos de los incendios

España arde y todo el país está volcado en ayudar a las zonas afectadas. Imágenes de solidaridad y un pueblo unido por salvar sus tierras están dando la vuelta por los medios estos días, sin embargo, no se puede decir lo mismo de la gestión política, ya que la labor del Gobierno, sobre todo, y de las autonomías está en entredicho tras las actuaciones realizadas. 'Espejo Público' (Antena 3) ha abordado el asunto de la responsabilidad política de los incendios y Gonzalo Miró, colaborador del espacio de la cadena de Atresmedia, se ha pronunciado rotundo sobre el tema.

Todo sucedía en la segunda mitad de 'Espejo Público', cuando Miquel Valls, presentador del matinal de Antena 3, repasaba la entrevista que Lorena García había realizado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la franja política, y planteaba a los colaboradores que cada vez más había una «desafección política» por parte de los ciudadanos.

Entonces, Gonzalo Miró tomó la palabra para defender la actuación del Gobierno y trasladar la culpa a las comunidades autonomías. «Es que las competencias son de quien son, no dan igual los partidos», comenzaba diciendo el colaborador de 'Espejo Público'. «Entiendo que es muy humano caer en ese discurso y lo estamos escuchando, sobre todo, entre las personas afectadas, de que da igual si fue uno que otro y que sólo quieren que se solucionen los problemas», señalaba el tertuliano ante las cámaras del matinal de Antena 3 que continuaba con su turno de palabra.

«Dicen que les da igual si es PSOE, PP, centro, derecha o izquierda. Pero no, no es verdad. La intención que puede tener un partido u otro en función de a qué dedican los recursos influye», subrayaba Gonzalo Miró, mientras que Miquel Valls le apuntaba que la «decepción» de los ciudadanos era con todos y que no se trataba de una cuestión de «culpas». «Les han fallado todo», afirmaba el presentador de 'Espejo Público'.

«Ya, pero tú tienes unos responsables máximos, en función de la competencia que haya de cada emergencia. Ahora son incendios, pero estuvo la DANA o la gestión de unas residencias. Pero tú cuando vas a votar no te puede dar igual uno que otro. No todos piensan igual a la hora de gestionar este tipo de catástrofes», seguía diciendo Gonzalo Miró en su línea de defensa al Gobierno que se llevaba la rotunda réplica de otro de los tertulianos de 'Espejo Público'.

Noticia Relacionada David Cantero adelanta la metamorfosis que sufrirá en su nuevo proyecto profesional: «No queda otra» Mari Carmen Parra El periodista acudió al matinal de La 1 para hablar de su próximo trabajo

«Con el tema de las competencias de prevención forestal, puedo estar de acuerdo contigo. Pero las competencias de los bomberos son de la UME, o sea, del Ejército, o sea, del Gobierno central. ¿De quién depende el modelo territorial y lo que pasa con la despoblación? ¿De quién depende RENFE? En todas estas, es el Ejecutivo central el que tiene las responsabilidades», le respondía el colaborador a Gonzalo Miró ante las cámaras de 'Espejo Público'.