Gonzalo Miró lanza un 'reproche' a 'Espejo Público' que obliga a Susanna Griso a intervenir: «Me he quejado»

Un día más Susanna Griso ha tenido que hacer frente a un colaborador de 'Espejo Público' (Antena 3). Si hace unos días la presentadora se 'encaraba' con un tertuliano que vertía sobre ella una grave acusación durante la tertulia política, este viernes la periodista ha tenido lidiar con la queja que Gonzalo Miró le lanzaba ante las cámaras del matinal de la cadena de Atresmedia y que ha provocado que la comunicadora se haya tenido que justificar ante los telespectadores.

'Espejo Público' estaba a punto de acabar la sección de actualidad para dar paso a los contenidos de crónica social, cuando tras escuchar el avance de los principales asuntos de la prensa rosa, Susanna Griso avanzaba que también contaría con la previsión meteorológica de Roberto Braseros de cara al fin de semana. Un tema que 'a priori' no llevaba adjunto ningún tipo de controversia pero que fue aprovechado por Gonzalo Miró para lanzar una queja al matinal de Antena 3.

«El tiempo no sé en Roma, aquí en plató un frío que te mueres», soltaba sin que nadie lo esperase el colaborador ante las cámaras de 'Espejo Público'. «Ya, oye, me he quejado en repetidas ocasiones», le replicaba inmediatamente Susanna Griso. «Que sabéis que yo siempre tengo calor, siempre pido el aire», se defendía la presentadora del programa ante la 'protesta' de Gonzalo Miró que hacía públicas las quejas de otro colaborador por el mismo asunto.

«Para desgracia de él también, que el hombre se pilla unos cabreos, siempre se queja de que esto es una nevera», exponía Gonzalo Miró que hacía hincapié en la baja temperatura del aire acondicionado del plató de 'Espejo Público', volviendo a provocar la reacción de Susanna Griso.

Noticia Relacionada «Se rompen los audímetros este año», el firme vaticinio sobre Melody en Eurovisión tras su última actuación Mari Carmen Parra Alfonso Arús sentenció desde el programa de La Sexta el papel que tendrá la representante española en el certamen

«Oye, hay otras presentadoras que tienen hornos», le respondía la presentadora de 'Espejo Público' tirando de humor que dejaba a Gonzalo Miró sacando una 'maliciosa' conclusión: «¿Quieres decir que somos gente de extremos aquí en la televisión?».