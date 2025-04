Gonzalo Miró corta las risas al recordar la persecución casi mortal que sufrió de los 'paparazzis': «Se estampó contra el árbol»

Gonzalo Miró, uno de los colaboradores habituales de 'Espejo Público' (Antena 3), se ha abierto en directo. Y es que, el tertuliano que siempre se ha mostrado reacio a mostrar su vida privada, en un instante de confort en el matinal de Atresmedia se ha sentado en la tertulia del 'corazón' para relatar la grave persecución que sufrió hace unos años por parte de unos 'paparazzis' y que le podía haber costado la vida a los implicados.

'Espejo Público' llegaba a la recta final del programa. Gema López y Laura Fa entraban al plató y despedían a los colaboradores de actualidad, entre los que se encontraba Gonzalo Miró.

Las periodistas invitaron a quedarse al periodista que haciendo una excepción accedió a permanecer un rato más en 'Espejo Público', después de que Lorena Vázquez le comentara que una de las «persecuciones más 'heavies'» que había tenido se la había hecho a él.

«Ha habido varias», empezaba diciendo el colaborador del matinal de Antena 3, que seguidamente relataba una de las persecuciones más graves que había sufrido. «Esto tiene poca gracia. Hubo un coche que me perseguía que tuvo un accidente de tráfico», recordaba Gonzalo Miró que pasaba a narrar el suceso.

[Susanna Griso, obligada a dar la cara por el continuo «lapsus» con Yolanda Díaz que ha marcado 'Espejo Público']

«Se estampó contra el árbol de la zona residencial donde yo vivo y había conduciendo dos chicas de una agencia», manifestaba el colaborador que apuntó que del accidente se enteró más tarde. «No lo vi», matizaba Gonzalo Miró que recordaba las lesiones que sufrieron las 'paparazzis'. «Lo que sí que hice es que una de ellas... no me lo quiero inventar pero tuvo un problema en el bazo, la tuvieron que operar o algo así en el hospital», comentaba el periodista ante la atención de Susanna Griso y el resto de colaboradores. «Fue fuerte porque estuve hablando con la policía y me enseñaron fotos del accidente y fue tremendo», afirmaba rotundo el tertuliano que indicaba que el suceso le había ocurrido hacía «20 años».

Noticia Relacionada La rotunda opinión del compositor de 'Campeones' sobre la serie causa revuelo: «Que lo diga ahora...» Mari Carmen Parra Alfonso Arús y su equipo valoraron las palabras de Carlos Toro sobre los dibujos animados de Benji y Oliver

Sobre la velocidad a la que iban los vehículos, Gonzalo Miró reconoció «que iba a rápido», aunque lanzó un aviso a los 'paparazzis'. « Sí os puedo asegurar que algunos corren riesgos que no deberían correr», manifestaba el colaborador de 'Espejo Público' que zanjaba el relato contando que habló «con el padre de la chica que operaron».