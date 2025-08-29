Gonzalo Miró, sin tapujos sobre su nuevo sueldo en TVE: «Si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí...»

Gonzalo Miró se ha convertido en uno de los rostros más habituales de la televisión en España. Hijo de la cineasta Pilar Miró, acaba de fichar por RTVE como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo magacín de las tardes de La 1 conducido por Marta Flich.

De esta forma, el popular tertuliano finaliza una etapa en Atresmedia, donde ha trabajado como colaborador de espacios como 'Más vale tarde' y 'Espejo público', protagonizando incluso algún que otro enfrentamiento con Susanna Griso.

✨@rtve presenta el próximo miércoles, 3 de septiembre, 'Directo al grano' (@algrano_rtve) en el @FesTVal



El nuevo magacín, conducido por @martaflich junto a Gonzalo Miró, combinará una mesa de análisis, entrevistas y reportajes.#DirectoAlGrano https://t.co/ONbnH31j9y pic.twitter.com/i91O45eRxG — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 29, 2025

«Afronto con mucha ilusión este proyecto», asegura Miró en un comunicado de RTVE sobre el programa vespertino, que «analizará la actualidad y la acercará a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos».

Pero Miró no solo ha logrado tener presencia en programas de televisión, sino que también se ha hecho un hueco dentro del análisis deportivo en radio. El tertuliano es colaborador habitual de 'El Partidazo de COPE', donde precisamente se pronunció este martes sobre su nuevo fichaje en RTVE.

Gonzalo Miró opina sobre su fichaje por RTVE

A partir de septiembre, el colaborador compaginará su trabajo en RTVE con su labor de comentarista en el programa deportivo de las noches de COPE, que presenta Juanma Castaño, pero el pasado martes condujo Joseba Larrañaga.

«En 'El Partidazo' tenemos un elenco de comentaristas realmente espectacular porque aquí está Gonzalo Miró, uno de los grandes protagonistas del verano», lanzó Larrañaga al inicio del programa. «No soy yo quien tiene que valorar eso...», respondió el colaborador.

El periodista dedicó unos minutos del arranque para bromear sobre el fichaje de Miró en la pública: «Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces a ti», dijo en referencia a que el sueldo del nuevo copresentador de RTVE saldrá de los impuestos de todos los españoles.

No obstante, Miró recibió con humor el comentario y decidió continuar con la broma: «Sí, desde luego. Tú concretamente una sola porque en el sueldo de la COPE tú no participas». «¿Y lo que yo produzco para que te paguen?», respondió el presentador de radio.

«¿Ahora te vamos a pagar otra vez?», continuó Larrañaga, a lo que Miró contraatacó: «¿Se te ocurre una mejor manera de invertir tu sueldo?». «También es verdad, para que lo cobren otros, cóbralo tú, eso está bien», añadió Larrañaga.

El resto de compañeros de mesa también quisieron intervenir en la conversación. Fue el caso de Nacho Peña, quien calificó a Gonzalo como «el hombre del momento» y bromeó sobre su atuendo ese día: «Ahora viene hasta de blanco vestido». «¡Cómo cambian las cosas! Ahora que va a salir en la tele todos los días...», señaló Larrañaga entre risas.

«Es decir, que parte de los impuestos que paga Gonzalo, vuelven a él», manifestó otro de los tertulianos. «Sí, y los que pagas tú, se van para él también», aseguró el presentador. En este punto del debate quiso intervenir de nuevo Miró, quien entró en el juego: «Si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí...». «De todos los que cotizamos en este país, una pequeña parte de nuestra aportación va a tu bolsillo», comentó Larrañaga. «Pero muy pequeña», respondió el tertuliano.

Después del 'ataque' por parte del presentador, Roberto Morales quiso dar la cara por Miró: «No se puede decir que no lo tenga merecido porque currante es un poco. Yo he flipado el verano porque no para de currar». También lo hizo Siro López: «Gonzalo, sabes que estamos contigo. Además, como sé que no es un programa de deporte....».

Larrañaga se quiso interesar por si Miró había recibido la llamada de gente para colaborar en 'Directo al grano'. «Sí, hay gente que se postula...», respondió el tertuliano. «Lo entiendo, que alguien busque trabajo me parece completamente lícito, hace bien. Otra cosa es que yo tenga mano para solucionar sus problemas», zanjó el nuevo presentador de RTVE entre risas.