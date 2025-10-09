Gonzalo Bernardos explica qué está ocurriendo con el mercado del oro: «Es un activo muy volátil que igual que sube baja, y ahora...»

«La fiebre del oro». Así han titulado en 'Más Vale Tarde' (La Sexta) uno de los temas que han abordado en esta tarde de 9 de octubre. Para conocer mejor cuánto de real hay tras esa frase, Cristina Pardo e Iñaki López ... han contado con la colaboración del economista Gonzalo Bernardos. La pregunta de salida la ha lanzado Cristina y ha sido clara y directa: «¿Es buen momento, aquí y ahora, para vender las joyas de la abuela?».

La respuesta del profesor de Economía de la Universidad de Barcelona ha sido también contundente, con datos sobre la mesa: «El oro está en máximos históricos, a 4.035 dólares la onza, y hay que tener en cuenta si puede subir más o no. Lleva al alza un año, un 51% de incremento se ha dado, y la perspectiva es que siga subiendo porque hay mucha incertidumbre, eso para empezar».

Otros motivos para apostar por este bien es «que el dólar presenta una perspectiva de depreciarse y en tercer lugar, que la deuda de Estados Unidos, derivado de la política de Trump, está dejando de ser refugio y es ahí que a los inversores solo les va a quedar el oro en toda la economía mundial. De hecho, los bancos centrales están comprando masivamente». A esto ha terminado sentenciando: «Para mi en los próximos meses seguro subiendo. Ahora, que todo el mundo tenga claro que es muy volátil, que igual que se dan grandes subidas pueden producirse grandes bajadas».

Iñaki López ha preguntado a Bernardos qué tener en cuenta si se quiere vender alguna joya o el oro que se tenga en casa, bien heredado, de regalos. «¿Cómo actuar?», le ha dicho. El economista le ha dado varias indicaciones: «Primero, no venderlo al primer lugar que encontremos donde lo quieran comprar; segundo, tener el valor de tasación correcto; tercero, valorar si es el momento oportuno, si se tiene necesidad o no de venderlo, porque hay personas que las tienen guardadas, las joyas, en el último cajón de la mesita de noche y no tienen ni el pensamiento. Ahí igual pueden esperar a otro momento».

Para terminar su intervención, Cristina Pardo ha hecho referencia a los lingotes de oro, a si «se revalorizan». «Aquel que fuera investir en oro lo mejor que hace es comprar acciones de compañías mineras especializadas en la extracción de oro. Es más fácil vender acciones y tiene más liquidez que vender unos lingotes. Además, para esas acciones no hay que guardarlas en ningún sitio. Nadie te las va a robar, mientras que las piezas de oro sí y hay que buscarles un lugar», ha sentenciado.