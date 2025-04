Gonzalo Bernardos, contundente sobre lo que considera el «efecto Trump»: «Desde que llegó ha hecho más pobre a todo el mundo»

Es uno de los economistas de cabecera de 'Más Vale Tarde' (La Sexta) y este 11 de abril han vuelto a consultarle sobre las consecuencias de la política arancelaria de Donald Trump y cómo vas a afectar a otras economías las decisiones respecto a los cambios arancelarios impuestos por el presidente estadounidense. Gonzalo Bernardos ha sido contundente a la hora de dar su opinión sobre lo que está ocurriendo: «Es el 'efecto Trump', el 'efecto pobreza'. Todo lo que ha hecho desde que llegó ha generado más pobreza a todo el mundo, pero especialmente a Estados Unidos».

Bernardos se ha referido especialmente a lo que está sucediendo en las relaciones entre EE UU y China, que, según ha apuntado, tendrá fatales consecuencias: «Si hay guerra comercial saldrá mal parado tanto uno como otro. No hay nadie que gane a corto plazo, incluso las empresas, que tendrán menor competencia y en EE UU habrá menos demanda, por lo que tampoco ganarán. Ya digo que esto es el 'efecto Trump, un 'efecto pobreza global' como no hemos visto nunca, a esa velocidad y sin ninguna necesidad«.

La pregunta del millón de los presentadores, tanto de Cristina Pardo como de Iñaki López, ha sido en relación a cómo va a afectar todo esto a España y a la ciudadanía española. La respuesta del economista seguramente ha tranquilizado a ambos y a la audiencia que seguía el programa, porque ha dicho que «España se verá afectada pero poquito». Entre los factores que le permiten realizar tal afirmación, aspectos como el «turismo, que es fundamentalmente europeo» y que a nuestro país «llegarán profesionales más preparados, pues Estados Unidos está cerrando las puertas a inmigrantes que cambiarán de destino».

Otro punto que ha añadido Gonzalo Bernardos a esta ecuación es que este es un país en el que «fundamentalmente prestamos servicios, no tanto nos dedicamos a la producción de bienes, que es lo que está penalizando la situación. Así que bueno, ¿vamos a resultar perjudicados? Sí. Pero no mucho. El tema es la incertidumbre que pueda generar el factor Trump».

Iñaki López le ha preguntado sobre la inflación, si realmente se espera que suba mucho. Este ha contestado que no: «No lo veo. La economía europea necesita oxígeno, lo necesitaba antes y ahora más. Tendremos que sustituir la demanda interna por la demanda externa. Nosotros a Europa llevamos más del 70% de las exportaciones por lo que no tendremos un gran problema. No es el caso de Bélgica, Irlanda o Alemania».