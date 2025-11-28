Suscríbete a
Y Ahora Sonsoles

«Gastaba 3.000 euros al día en ropa y zapatos»: así es la adicción a las compras compulsivas

Belén Sillero ha acudido al programa de Sonsoles Ónega en pleno 'Black Friday' para compartir qué es para ella afrontar momentos propicios para el consumo como este y la próxima Navidad. Se ha confesado «compradora compulsiva» y va a terapia para superar esa adicción.

Maria Sánchez Palomo

«Llegué a gastarme 3.000 euros en una gran superficie, en un solo día, en zapatos y ropa. Cuando vi las bolsas en el coche me dieron ganas de vomitar. Me entró mucho malestar, fatiga, porque fui consciente de que tenía un problema». ... Así de contundente ha hablado Belén Sillero a Sonsoles Ónega en su programa, en esta tarde de viernes. Esta mujer se ha confesado «compradora compulsiva» y actualmente acude a terapia y asiste a grupos de apoyo para afrontar la adicción.

