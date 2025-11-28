«Gastaba 3.000 euros al día en ropa y zapatos»: así es la adicción a las compras compulsivas

Sillero ha explicado que no se dio cuenta de lo bajo que había caído. «Solo pensaba en comprar y tenía un montón de cosas en el armario sin estrenar. Probablemente fue en la pandemia, cuando nos encerramos en casa, que vi mi armario y me di cuenta de lo que me había estado pasando. Cuando compraba no era consciente de eso, la verdad», ha dicho ante las cámaras. Ha superado el miedo y la vergüenza para poder acudir a 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) pero tenía claro que quería transmitir el mensaje: «Esta es una adicción como cualquier otra, como la de las drogas, la comida o el deporte… Se hace para afrontar un dolor, cuando se tiene baja autoestima, se han perdido las ilusiones, no se. Para superarlo es importante tomar conciencia y acudir a profesionales especializados».
Esta «compradora compulsiva», que es además autora de un libro con el que trata de advertir a quienes pudieran estar cayendo en este hábito tan nocivo para la salud mental y el bolsillo –'Yo, shopaolic, STOP a las compras compulsivas'–, ha explicado que su momento álgido llegó con su anterior matrimonio. Su marido tenía mucho dinero por lo que no era tan fácil ver que se estaba dando ese problema. «Apenas me ponía límites, no se enfadaba y le daba igual, así que yo podía hacer lo que quería. Además, nos volvemos manipuladores y mentirosos con las adicciones», ha sentenciado.
Compradores compulsivos en tiempos de consumo masivo
Ahora mismo dice estar recuperada pero no quiere bajar la guardia. Es cuando llegan fechas señaladas en relación al consumismo y las compras, como esta época de Black Friday y Navidad, que ha de extremar precauciones. «Evito ir a los centros comerciales y he aprendido a hacer compras conscientes, cosas que realmente quiera o necesite», ha afirmado.
Zapatos, bolsos, ropa y sobre todo vestidos, «muchos vestidos», han sido así una auténtica tortura para ella. «Siempre me gustó mucho la moda y comprar pero nada como lo que he vivido. Era dopamina pura», ha añadido. Belén Sillero ha querido romper una lanza a favor de quienes pasan por este tipo de trances, para que «no se avergüencen» y también para los profesionales que ayudan a personas como ella y en situaciones similares.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete