Así es 'La Garita': el programa que sustituirá a 'La Revuelta' con JJ Vaquero y Álex Clavero

El archivo de RTVE es infinito, tanto es así que JJ Vaquero y Álex Clavero van a estar todas las noches de verano a partir del 14 de julio repasando el archivo y comentando entre amigos el baúl sin fin de RTVE en 'La Garita' hasta que 'La Revuelta' vuelva en septiembre. «Estamos muy acostumbrados a ver en Internet pequeños cortes y nosotros vamos a mostrar la escena entera, el contexto», explica Álex Clavero. «Vamos a analizar un poco cómo ha cambiado la vida», añade. «A muchos nos ha ocurrido que a lo mejor estamos viendo un concurso y de repente, cuando alguien se une a verlo contigo, eso cobra vida, porque ya no es solo lo que está pasando en el concurso sino también lo que pasa en casa y 'La Garita' es eso también. La gente puede entender cómo cambia un programa cuando lo ves acompañado y no solo con el móvil», asegura JJ Vaquero.

Cada noche, ajenos a la mirada del público, Vaquero y Clavero, metidos en la piel de dos vigilantes aburridos, harán un repaso de los programas que nuestra televisión ha ido dejando en la memoria, con comentarios improvisados y sarcásticas observaciones, sin perder de vista pequeños guiños a la actualidad. «Me he dado cuenta en estos repasos que Isabel Pantoja cantaba bien», suelta entre risas JJ Vaquero.

No estarán solos en el formato sino que contarán con algunos invitados que les acompañarán en estas revisiones como David Fernández y Bianca Kovacs: «Habrá invitados, gente que interpretará a un personaje y otros que harán de sí mismos. Se irán sentando con ellos en el sofá para acompañarles en el visionado y comentar los vídeos. Habrá gente de programas, de informativos de RTVE... será un variado de rostros actuales y del pasado de la cadena, gente que podrían cruzarse por los pasillos de Torrespaña», ha agregado Flórez.

Los presentadores ocuparán el hueco que deja David Broncano con 'La Revuelta', algo que les hace ilusión y al mismo tiempo no les quita el sueño si tienen que pensar en audiencias. «Es como si me dices vas a jugar al baloncesto contra tu cuñad, pues tengo presión, pero si me dices que voy a jugar al baloncesto contra el LeBron James no tengo ninguna porque nadie espera nada de mí», asegura Clavero. Tampoco temen a Pablo Motos. «Es imposible ganar a los refritos de 'El Hormiguero'», añadían entre risas.

Ambos presentadores reconocen que tras revisar parte del archivo se han dado cuenta de muchas cosas que ahora mismo no se podrían dar en la televisión, desde fumar en pleno directo a entrevistar a personas bajo el efecto de las drogas. Además, hicieron referencias a la reciente decisión de 'Cine de barrio' de explicar con pequeños carteles todas aquellas cosas que eran propias del contexto de esa época. «La historia es la que es y por supuesto no estamos de acuerdo en lo que pasó en Auschwitz, pero pasó. Nosotros entendemos que cuando 'Cine de barrio' ponen ese cartel en realidad no debería hacer falta. Todo el mundo debería saber que esa película se rodó en 1968. Pienso que si lo han tenido que poner porque ayuda a mejorar la situación que lo pongan, pero a mí me parece triste que haya que poner ciertos carteles«, reconocía Vaquero.