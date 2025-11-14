Una ganadora del premio Gordo de la Lotería de Navidad se arruina y acaba con deudas: «Mi padre debe…»

A poco más de un mes para que tenga lugar el sorteo más esperado del año, el de El Gordo de Navidad, los décimos de lotería vuelan de las administraciones. Hace unos días en el programa de Sonsoles Ónega, de cara a las ... fiestas, que ya están a la vuelta de la esquina, entrevistaron a una economista para que diera consejos a quienes se consigan hacer con algunos de los premios: «¿Cómo invertirlo?».

Y es que no todo el mundo es capaz de gestionar grandes cantidades de dinero, sobre todo cuando son sobrevenidas, de manera repentina. Es el caso de Tamara y su familia, que en 2010 celebraban por todo lo alto haber conseguido 600.000 euros gracias a dos décimos del premio gordo de ese diciembre y ahora, 15 años después, se encuentran «en la ruina». La joven acudía a 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para contar su experiencia y habló alto y claro al respecto: «La emoción que se vive en ese momento es incalculable. No estamos preparados como sociedad para manejar tanto dinero».

#Deuda #LoteríaNavidad ♬ sonido original - Yahorasonsoles @yahorasonsoles 🗣️ La familia de Tamara, de ganar El Gordo a la ruina: "Mi padre decidió montar un bar y nos arruinamos todos". 📲 Al completo en la web de #YAhoraSonsoles . \\\\\\\\\\ 📺 Todas las tardes con Sonsoles Ónega en Antena 3 a partir de las 17:00h. 👉 WhatsApp del programa en la descripción del perfil. #YAS

En su caso, todo vino porque decidieron reformar la casa e invertir en un bar. Su padre fue el más decidido de cara a emprender un negocio desde cero. «Hubo temporadas que estuvo llenísimo, pero porque la gente tenía dinero», ha recordado Tamara, en alusión a los inicios del establecimiento. Sin embargo, poco a poco dejaron de tener clientela por la coyuntura económica, según ella, y aparecieron los problemas. Tanto fue así que tuvieron que cerrar el local y asumir las deudas.

Cómo gestionar el premio de El Gordo de Navidad

Su abuelo, por su parte, invirtió el dinero obtenido en viajes, arreglos familiares y ayudó a los de su entorno. «Repartió algo entre los nietos». Al final ese capital también se esfumó y a día de hoy, Tamara y su familia tienen deudas que abordar y es por eso que en el caso de su padre, el emprendedor del negocio, ha tenido que volver a la obra. «Yo tengo como 1.000 euros pendientes de autónomos y mi padre alrededor de 20.000 euros».

Mónica Melle, la economista que acompañaba a Tamara y a Sonsoles Ónega, ha sido clara en situaciones como esta: «Hay que ser conscientes de que es un aumento repentino del capital y no continuo». «Lo primero debería ser pagar las deudas y no aumentar el tren de vida de forma rápida», ha añadido. Sobre lo que ha sucedido a la familia de la joven entrevistada, ha querido aplicarles este consejo, a futuro: «Cuidado con los caprichos y los gastos que estos acarrean». Por ejemplo, el comprarse una vivienda o poner en marcha un negocio, como es el caso, porque después eso conlleva desembolsos económicos importantes: «Si es un inmueble, hay que pagar IBI, gastos de comunidad…».