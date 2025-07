El ganador de 'Supervivientes' revela cómo le ha pasado factura el concurso: «Este es mi estado»

Hace ya un mes que 'Supervivientes 2025' (Telecinco) encumbró al ganador de su nueva edición. Borja González se llevaba el ansiado cheque frente a todo pronóstico, ya que se llevaba por delante a otros nombres propios como Montoya o Álvaro Muñoz Escassi. Pues bien, después de toda la vorágine y del tour mediático por Mediaset, la calma ha llegado a la vida del participante que se ha sincerado con sus seguidores y les ha revelado las consecuencias que ha sufrido tras su paso por el famoso 'reality'.

'Supervivientes' es uno de los concursos más duros de la televisión y eso se observa cada día en los diferentes repasos que Telecinco realiza durante el tiempo que está en emisión el 'reality'. Retos, desafíos, pruebas y hambre, mucha hambre pasan los concursantes que ponen a prueba sus límites. Por ello, la vuelta a la vida cotidiana no es tan fácil como parece tras tres meses en un 'mundo paralelo'.

Borja González es uno de los participantes que ya está acoplándose a la rutina diaria y tras un mes fuera de 'Supervivientes' se ha sincerado con sus seguidores, revelando cómo el 'reality' de Telecinco le ha pasado factura.

«Yo sé cuántos kilos pesaba antes de ir, cuántos pesaba al volver, pero no sé cuántos kilos peso ahora. Hoy que empiezo el gimnasio, voy a verlo y te lo muestro todo. Chan Chan…», empezaba comentando el ganador de 'Supervivientes' a sus 'followers', generando expectación antes de subirse a la báscula.

Borja González, ganador de 'Supervivientes', ha mostrado cómo ha cambiado su físico tras el 'reality'. Instagram

«Os voy a enseñar cuál es mi estado actual, después de cuatro meses sin entrenar, habiendo pasado por 'Supervivientes', habiendo pasado al salir la mayor ansiedad por comer de mi vida, que cada hora tenía hambre, no podía parar de comer», revelaba Borja González que confesaba las consecuencias que había pagado tras el 'reality'. «Vamos a ver si el efecto rebote es verdad o no. Solo deciros que llegué a Honduras pesando 80 kilos, salí pesando 67, perdí 13 kilos, y ahora peso 84. He cogido 17 kilos, y no de músculo», revelaba el ganador de 'Supervivientes'.