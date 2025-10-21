Suscríbete a
La revuelta

Gabriel Rufián habla por primera vez sobre su encuentro con Ester Expósito tras ser pillados bailando en un after de Madrid: «Es maravillosa»

El portavoz de ERC en el Congreso ha inaugurado la categoría de políticos que han visitado el programa de Televisión Española

'La Revuelta' invita a un popular político y la respuesta no defrauda: «Mientras sea después de 'El Hormiguero'…»

María Robert

En cuestión de una semana, 'La Revuelta' ha conseguido catapultar a un escritor anónimo al primer puesto de los libros en español más vendidos, movilizar a Pedro Sánchez para cumplir la petición de Jorge Ponce y recibir en plató como ... entrevistado al primer político que ha pasado por el 'show' de Televisión Española. Una guasa del equipo de redes sobre los supuestos invitados de la segunda temporada del programa ha acabado transformarse en realidad.

