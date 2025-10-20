Gabriel Rufián cuenta los detalles del vídeo viral junto a Ester Expósito: «Peor que bailar es robar»

En cuestión de una semana, 'La Revuelta' ha conseguido catapultar a un escritor anónimo al primer puesto de los libros en español más vendidos, movilizar a Pedro Sánchez para cumplir la petición de Jorge Ponce y recibir en plató como ... entrevistado al primer político que ha pasado por el 'show' de Televisión Española. Una guasa del equipo de redes sobre los supuestos invitados de la segunda temporada del programa ha acabado transformarse en realidad.

Este lunes 20 de octubre, David Broncano recibió a Javián, concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' e integrante de Fórmula Abierta. El sevillano, actualmente vocalista en la orquesta La edad de oro del pop español, recordó cómo le cambió la vida su paso por el 'talent', cuando pasó de ganar «60 euros por noche haciendo tres pases con una orquesta a que me dieran 6.000 euros por cantar tres canciones».

Noticia Relacionada La carta de Sánchez a un presentador de 'La Revuelta': «Con la de veces que lo has hecho por Begoña» María Robert La pequeña pidió una carta del presidente del Gobierno dirigida a su profesora para que la dejara hacer lo que quisiera en el colegio

Después, en la segunda mitad de la noche aparecía en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía Gabriel Rufián. El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya entró al trapo de la dinámica de 'La Revuelta', respondiendo sin pudor a las 'preguntas clásicas', hablando de su faceta de fan de 'OT', denunciando el problema de la vivienda en España, y por supuesto, relatando todos los detalles del vídeo viral bailando junto a Ester Expósito en un after. «Iba con unos amigos, porque uno de ellos se casa, y coincidimos con otro grupo de amigos», explicaba Rufián. Ahí se encontraba «una actriz maravillosa y simpatiquísima como Ester Expósito».

El llamamiento de Rufián sobre el problema de la vivienda

En un momento dado, conversaron «sobre lo valiente que es con su significación en cuestiones como Gaza, porque me parece que se la juega mucho». La intérprete, aseguró el diputado, «bailó con todo el mundo» esa noche. «Durante un minuto me tocó a mí y me grabaron, sin más», zanjaba el catalán, consciente aún así de «que tengo una diana así de grande» aunque intente ser normal. Sin embargo, no le dio más importancia, «peor que bailar es robar».

Yo sigo pensando que ese baile con Ester Expósito era IA. España no te la crees a veces. #LaRevuelta @gabrielrufian pic.twitter.com/qRE2ELVOZc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2025

Aprovechando su presencia, Broncano volvió sacar el problema de la vivienda. Para el diputado de ERC, «la gente que tiene pasta debería dejar de invertir en casas» creyendo que es una inversión. Propuso al respecto que «el que quiera especular con la vivienda, que pague muchísimos más impuestos, porque si no, nos vamos al carajo». En suma, todo se resume en una frase. «Una familia, una casa. Para mí, debería ser sagrado».

Ya solo falta que 'La Revuelta' consiga la visita de Rosalía, aunque también podría cumplirse pronto, dado que la artista lanza su nuevo disco, ‘Lux’, el 7 de noviembre.