Suscríbete a
ABC Premium

La revuelta

Gabriel Rufián cuenta los detalles del vídeo viral junto a Ester Expósito: «Peor que bailar es robar»

El portavoz de ERC en el Congreso ha inaugurado la categoría de políticos que han visitado el programa de Televisión Española

'La Revuelta' invita a un popular político y la respuesta no defrauda: «Mientras sea después de 'El Hormiguero'…»

Gabriel Rufián en 'La Revuelta'
Gabriel Rufián en 'La Revuelta' TVE

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En cuestión de una semana, 'La Revuelta' ha conseguido catapultar a un escritor anónimo al primer puesto de los libros en español más vendidos, movilizar a Pedro Sánchez para cumplir la petición de Jorge Ponce y recibir en plató como ... entrevistado al primer político que ha pasado por el 'show' de Televisión Española. Una guasa del equipo de redes sobre los supuestos invitados de la segunda temporada del programa ha acabado transformarse en realidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app