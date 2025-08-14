Un funcionario habla alto y claro sobre la polémica de los detectives: «¡Hay bajas dudosas y en épocas muy concretas, como cuando se preparan oposiciones!»

El Ayuntamiento de Fuengirola, en Málaga, ha sorprendido esta semana a propios y extraños al anunciar que van a destinar 18.000 euros de los presupuestos municipales a la contratación de investigadores para poner de relieve y denunciar los casos de bajas fraudulentas, personas que solicitan una baja por enfermedad o problema de salud y finalmente resultan ser diagnósticos falsos o acaban alargando esa temporada fuera de la oficina. De esto se ha debatido con Pepa Romero en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), con una periodista, Isabel Rábago, especialmente contundente al referirse a estos casos.

Rábago ha querido apuntar que los funcionarios son el colectivo donde se da un mayor número de bajas laborales, de ahí que se ponga el foco en las fraudulentas. Los datos que se han aportado han venido a dar contundencia a esa opinión, un argumento basado en cifras: se estima que 120.000 funcionarios faltan a su puesto de trabajo a dario y que más de 30.000 de ellos no aportan un motivo justificado. «El absentismo en el sector público y privado tiene un coste anual estimado de 32.000 euros, que no es poca cosa», han sentenciado.

En plató estaba un funcionario, Jorge de Mingo. Él ejerce en Correos y está a favor de que se vigilen las bajas de los empleados públicos porque afirma «haber visto todo tipo de cosas y muchas mentiras, situaciones que son evidentes», ha dicho. De Mingo ha afirmado que incluso hay «épocas muy concretas en las que se dan con más frecuencia, cuando hay que prepararse las oposiciones, en vacaciones, etc.». Este trabajador de la Administración ha referido que «las personas que, antes de ser funcionarios, han ejercido en la empresa privada valora lo que tiene, más que los que llegan porque los ha enchufado su primo, su tío o su madre». Al escucharlo, María Manjavacas se ha llevado las manos a la cabeza, apuntando que «eso a día de hoy son casos mínimos».

Del otro lado de la balanza, otra profesional pública, Mónica Longo, de Oviedo. Esta ha denunciado que siempre se señalen con el dedo a los funcionarios, algo que considera «injusto». En España se calcula que en el sector público los trabajadores se ausentan de su puesto de trabajo un 26% más que en el privado».

Más temas:

Antena 3