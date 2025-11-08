Va a la frontera de Ceuta con Marruecos, pregunta cuántos guardias civiles hay y la respuesta es clara

La inmigración es un tema que cada día precupa más en España. Por ello, en 'Espejo Público' se han desplazado hasta Ceuta para comprobar de primera mano cómo está la situación allí, puesto que, junto a Melilla, es uno de los ... lugares más afectados por este problema.

En el reportaje realizado por el periodista Javier Fuente Lafuente se indica que miles de personas cruzan la frontera a diario. En el matinal de Antena 3 han hablado con las autoridades para saber qué es lo que falla.

«¿Por qué dicen que esta frontera es un coladero?». Esta es la primera cuestión que el comunicador del espacio de Atresmedia le ha planteado al portavoz de la Guardia Civil con el que se ha puesto en contacto. El hombre ha sido claro: «Porque tiene el mar abierto y, como la valla está más protegida, se suelen colar por el mar». Esto mismo es algo que afirma otra mujer. «Entran a nado a través de toda esta costa», sostiene.

Esta información la han confirmado, incluso, los propios inmigrantes. Javier Fuente se ha adentrado en la zona donde viven y esto es lo que le han explicado: «Somos de Marruecos y hemos venido nadando a España».

Pregunta cuántos guardias civiles hay en la frontera con Marruecos y la respuesta es clara

Tras entrevistar a agentes y vecinos, muchos no comprenden qué es lo que no está funcionando. Javier Fuente Lafuente le ha preguntado a un hombre cuántos guardias civiles hay en esta frontera y él ha sido tajante: «Solo uno».