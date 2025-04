Frank Cuesta ataca duramente a Ibai Llanos por su físico: «Déjate de excusas y baja 40 kilos»

A Frank Cuesta no le hacen falta muchas apariciones públicas para sembrar la polémica en redes sociales. El naturalista, que saltó a la fama gracias a su programa 'Frank de la Jungla', no ha dudado nunca en pronunciarse sobre los temas más polémicos del momento con opiniones que han generado multitud de reacciones. Ahora, en un nuevo vídeo ha criticado directamente a Ibai Llanos, uno de los personajes más queridos del mundo del streaming.

El expresentador de televisión se ha pronunciado ahora sobre el cambio físico del creador de contenido vasco, que lleva años compartiendo en sus redes su intención de poner fin a su sobrepeso. Ha sido durante un encuentro con el youtuber Javi Oliveira, que ha pasado una semana junto al extenista en Tailandia, cuando el extenista ha decidido hablar alto y claro sobre lo que piensa de que el 'streamer' no sea capaz de bajar su peso.

Frank ha justificado esta crítica aludiendo a las «excusas» que Ibai Llanos usa a la hora de hablar de su bajada de peso y ha señalado que, si Ibai realmente quisiera, podría hacerlo: «Ibai, hazlo. Tienes pasta, tienes gente que te puede llevar las cosas», ha reconocido el famoso especialista en reptiles y anfibios en este vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes.

Frank Cuesta critica las excusas de Ibai Llanos para perder peso

«Déjate de putas excusas, déjate de putos victimismos, déjate de putos estreses y bájate 40 kilos», ha exigido el presentador español. «Todos hemos tenido problemas. Hay gente que hemos tenido cáncer, nos han dado dos meses y hemos dicho 'no nos vence'», volvía a reprocharle ante estas justificaciones por parte del vasco en referencia a su anunciado cambio físico.

Cuesta le ha recordado a Ibai que cuenta con los recursos suficientes para perder peso, al contrario que otras personas y que existen muchas formas de lograr su objetivo físico: «Te coges un tío que sea un hijo de perra, que te quite todo lo de la nevera, que te quite todo, que te tenga esposado, que por las noches te encierre en una habitación hasta que se te quite el hambre», ha exagerado, pidiéndole al creador de 'La velada del año' ser más estricto en lo que a dieta y ejercicio se refiere.

Frank Cuesta le dice a Ibai que se deje de tonterías y excusas y le de caña de una vez al cambio físico:



“No lo haces porque no te sale de los cojones.” pic.twitter.com/snwXu5v935 — Javi Oliveira (@javioliveira) March 17, 2024

El reconocido naturalista le ha recordado que tan solo de esta manera podrá culminar finalmente este cambio físico que ha prometido a sus seguidores. De esta manera, Ibai Llanos podrá responder de forma contundente a los que le echan en cara el no ser capaz de perder peso: «Te bajas 40 kilos, te quitas la camiseta y haces así (sacas el dedo) a todo el mundo», exigía una vez más antes de dar por finalizado el mensaje para el vasco.