Frank Blanco habla por primera vez de su forzada salida de La Sexta como presentador de 'Zapeando': «No fue decisión mía»

Han pasado ya más de cinco años desde que Frank Blanco anunció su salida de 'Zapeando', el programa de laSexta donde había ejercido como presentador desde 2013. Corría entonces el año 2019 y, con la marcha del conductor del espacio humorístico, fue el cómico Dani Mateo quien acabó poniéndose al frente del proyecto, donde permanece a día de hoy.

En aquel momento, el de Barcelona dejó caer que este cambio de ambiente había sido una decisión propia y que su intención era cerrar un ciclo para iniciar nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, ahora, más de un lustro después de su adiós a Atresmedia, Blanco ha desvelado que no fue realmente él quien tomó esa decisión.

Lo ha contado en el pódcast 'Te va a picar!', presentado por Alejandra Castelló y Alex Suárez-Concha, donde ha hablado por primera vez sobre este asunto tras ser preguntado por sus entrevistadores. «Esto no lo he contado nunca... No fue decisión mía, aunque lamentablemente así lo vendí, y eso es lo que dije», ha asegurado el ahora conductor de 'TardeAR' durante esta charla.

Frank Blanco habla de su salida forzada como presentador de 'Zapeando'

Blanco ha recordado que, cuando se produjo su salida de 'Zapeando', pensó que era mejor ocultar lo que había sucedido realmente: «Jugaba más a mi favor decir que era decisión mía, que no contar la verdad, que me pareció una cosa un poco fea...», ha lamentado el presentador, antes de contar los detalles de lo que sucedió.

«Lo que me pareció feo es que yo me iba a ir de vacaciones de verano un viernes y se esperaron a ese mismo viernes por la mañana para tener la conversación conmigo», ha contado el catalán, explicando que, si dependiese del programa, ese hubiera sido su «último programa».

A pesar de esta decisión, el presentador consiguió que recapacitaran y volver al programa para «cerrar toda la temporada». De hecho, apoyó visiblemente a su sustituto tras dejar su puesto en la pequeña pantalla, donde llevaba más de seis años: «Hice el relevo como yo consideraba que se tenía que hacer con Dani Mateo, porque 'Zapeando' era mi hijito. Entonces, yo quiero para mi hijito lo mejor».

«A veces pasa que, cuando a ti te sustituyen por alguien, tú te enfadas con ese alguien. Yo no me enfadé con Dani Mateo, porque no hay que confundir al enemigo. Entonces yo le deseaba lo mejor a Dani», ha señalado.

El posible motivo detrás de su despido de LaSexta

A pesar de haber puesto buena cara tras su salida, Frank Blanco ha dejado claro su descontento con la decisión que se tomó entonces, aunque prefirió «no hacer ruido» para que «no se fuera de madre»: «A mí no me parecía bien, pero yo no tengo nada en contra de Dani Mateo, con lo cual le deseo lo mejor al programa, y le deseo lo mejor al futuro conductor».

El presentador ha insistido en que, durante sus últimos meses al frente de 'Zapeando', el programa tomó un rumbo con el que no estuvo de acuerdo. «Yo no coincidía con esas decisiones, era un 'Zapeando' muy extraño. Que tampoco me extraña que dijeran: 'pues mira que lo presente otro', porque yo daba un poquito de guerra diciendo que lo que estábamos haciendo era de estar desnortados», ha aclarado.