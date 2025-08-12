Fobia al queso, a las alturas, a los insectos: una psicóloga da la clave para superar estos miedos

Fobia al queso, que se denomina turofobia, a las palabras largas – hipopotomonstrosesquipedaliofobia–, a las alturas y a volar, a los insectos, a los ombligos, a ciertos animales… Existen infinidad de miedos y temores extraños que vienen a romper la media pero que han de tratarse desde el origen, tal y como han explicado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde han contado con una especialista y una persona que padece una de estas extrañas circunstancias en relación a un alimento. Su testimonio ha sorprendido a los presentes en plató.

La psicóloga que ha querido aconsejar cómo abordar fobias como las citadas ha sido María Padilla, que ha sido clara al hablar con Pepa Romero. Esta profesional ha apuntado que «hay que preguntarle a ella, a la fobia, aprender a escucharla y poco a poco podrás comprenderla. Y es que para tratarla hay que saber entenderla». En el otro lado, en conexión telefónica, estaba Lorena, una joven malagueña que tiene fobia a las aceitunas: «Y eso que mi familia se dedica a eso».

La fobia que padece Lorena la comparte con familiares, con su bisabuela y una tía, y de ahí podría venirle ese miedo o más bien rechazo a este alimento que forma parte del 'pan de cada día' de su entorno íntimo y personal. Lorena ha explicado qué le genera exactamente ver una aceituna en la mesa: «Me dan ganas de vomitar, me da asco. No quiero ni verla. Y si hay a la hora de comer, tengo que taparlas o sentarme lejos. ¡Y eso que jamás las he probado! Es algo inconsciente que siento desde que era pequeña, pese a que mi familia vive del campo».

Lorena es algo que padece a diario y lo ha comentado con la psicóloga invitada, que estaba en plató. Esta le ha preguntado sobre esos antecedentes familiares y ha visto ahí el quid de la cuestión: «Podría estar el origen en que lo hayas visto en tu entorno, entre tus allegados, ese rechazo a las aceitunas. De cualquier forma, tendrías que tratar de ir haciendo un acercamiento gradual para superar esa fobia que sientes». Al escucharla, la joven ha sonreído y le ha terminado diciendo: «La verdad es que yo preferiré siempre una tapa de queso que una de aceitunas, que quieres que te diga».

La chica ha puesto otros ejemplos para que entiendan la manera en la que interfiere en su día a día. «Del árbol me dan igual pero cuando se tratan, están fermentadas y con el aliño, no las soporto», ha terminado afirmando.