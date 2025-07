Un soltero se lleva un tremendo chasco al sufrir una encerrona de 'First Dates': «Me esperaba una chica»

Meses después de que su padre, Alberto, encontrase el amor en 'First dates', Susana (29) y Marcos (25) se animaron a pasar por el restaurante de citas de Cuatro para comprobar si corrían la misma suerte que él. Y como uña y carne que son, se acompañaron el uno al otro cuando acudieron al programa este jueves 3 de julio.

Tan bien se conocen los hermanos alicantinos que Susana describió a la mujer ideal de su hermano, «educada, sana, alocada y que se cuide». Él, por su parte, pedía al 'dating show' un chico potente y varonil. «Como un Ferrero Rocher: crujiente por fuera y por dentro tiernito», especificó la soltera.

'First Dates' le preparó a la soltera una velada con Juan (28), entrenador personal Málaga. Sin embargo, antes de encontrarse, Laura Boado sugirió que fuera Marcos quien le diera primero el visto bueno. «Con 17 años, me atropelló un coche, volé por los aires me rompí casi todos los huesos del cuerpo. De hecho, estuve varias horas muerto. Pero gracias a Dios aquí estoy y nadie diría que he pasado por lo que he pasado», contó.

Justo después de presentarse ante las cámaras, Juan entraba en el restaurante. El desconcierto y la incomodidad se dibujaron en su rostro en cuanto vio sentado en la barra al que creyó que iba a ser su cita. «Me esperaba una chica. O bien se ha equivocado alguien, o bien este chico me ha visto en algún lado, le he gustado y se ha querido colar», replicaba frene al equipo del programa, visiblemente chafado.

Desde la sala, Susana observaba al malagueño encantada con lo que veía. «Es una viga… Es un hombre poderoso. Me gusta porque me siento protegida, arropada».

Susana y Juan durante la cita Cuatro

Pese a su desilusión, Juan se guardaba su impresión y tiraba para adelante con la cita falsa, incluso brindaba con Marcos. «Me estoy dejando llevar porque no he venido aquí nunca», comentaba el «Terminator con las gafas», como lo describió el alicantino. El veredicto del hermano de Susana sobre su posible cuñado es que «es como muy paradito, creo que no van a pegar».

Las citas de los hermanos en 'First Dates'

Para alivio del entrenador personal, Laura Boado aclaraba la confusión y terminaba con la decepción de Juan. En la mesa conocía por fin a Susana, quien le gustó mucho más que Marcos. «Me parece atractiva y físicamente se nota que entrena, entonces eso muestra que tiene capacidad de superación. Es un aliciente, más para un entrenador como yo».

Pero aunque se entraron por los ojos mutuamente, Marcos acabó teniendo razón: Juan no era el tipo de su hermana. Por más que se resistió a dar la velada por perdida, tocarle el bíceps fue determinante para llegar a la conclusión de que no había química ni atracción sexual.

Marcos y Vanessa se dijeron 'sí' en la decisión final Cuatro

El otro hijo de Alberto tuvo más suerte conociendo a Vanessa (24), dependienta de Alicante enamorada del amor y fiel creyente en los flechazos. Justo les pasó a los dos. «Yo entro, lo veo, y me he quedado… Un chaval super guapo y alto», atinó a comentar la soltera. La misma reacción que tuvo él al verse cara a cara «con una chica tan delicada, tan suave, tan fina», que se quedó impactado.

Y si la primera impresión fue buena, la segunda y la tercera mejoró todavía más e hicieron un rotundo 'match' que no solo acabó con una segunda cita, sino también con la perspectiva de un viaje juntos a Tailandia.