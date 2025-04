Final apoteósico en 'La Revuelta': la histórica actuación de Leiva con otras estrellas que ha tardado un mes en gestarse

Se repite una vez más el patrón entre los dos rivales del 'access prime time': un invitado que acude a 'La Revuelta' tras pasar por 'El Hormiguero'. Leiva cerraba el pasado jueves la lista semanal de entrevistados de Pablo Motos, mientras que este lunes 7 de abril inauguraba la del programa de Televisión Española. El cantautor madrileño acaba de lanzar al mercado su nuevo disco, 'Gigantes'.

El ex integrante de Pereza era recibido por David Broncano después del clásico pre-show con el público, en el que la asociación vallisoletana Vallkirias Pisuerga, formada mujeres supervivientes de cáncer de mama presumían de logros en el Dragon Boat una modalidad de piragüismo.

«Es muy amigo, muy máquina», presentaba el jienense al artista. Yéndose por los cerros de Úbeda como suele ocurrir en cada entrevista, Leiva y Broncano charlaban sobre una de sus ocupaciones de juventud, las peleas, algo que dejó muy pronto consciente de que tenía las de perder. Anfitrión e invitado compartieron también sus alergias. Así, el cantante desveló que los gatos y el polen son un peligro para él. «He tenido broncoespasmos, hay posibilidad de que palmes. Tuve un poco de alergia a las arizónicas».

«Tuve una movida gigante con un gato», seguía relatando. Según él, «lo peor que me ha pasado». «Teníamos un gato pequeño, me fui a Formentera. Antes de irme, cogí al gato y le di un beso y me mordió en el triángulo de la muerte. Me generó una infección. Aquí las infecciones son peligrosas. En seis días tenía la cara de Jesús Gil, deformado. Si de repente vivo en una montaña y no voy al médico... Las infecciones son mortales».

Broncano, por su parte, se reía de sí mismo al confesar que es alérgico a los olivos y lo que ello supone siendo de Jaén.

Después, siguiendo con la tradición, Leiva le regalaba al presentador una foto desnudo, «con mucho cariño y respetando la tradición del programa». Aunque por estar en la cadena pública, esta vez el cantante intentó tapar ciertas partes con el logo de 'La Revuelta'. Sin demasiado éxito, eso sí. Después de bromear sobre cómo se la había tomado, el cantante apuntaba que «lo acabo de ver ahora, da bastante asco, veo a un desnutrido con un logo».

La mejor presentación del nuevo disco de Leiva

Seguidamente entraba en materia y contaba los detalles del disco, destacando la colaboración con Robe Iniesta. «Es un tótem, en estos tiempos en los que todo se sabe de todos, de Robe no se sabe nada. Pensaba que iba a decir que no, pero me parecía que no era un capricho y que podía entender por qué». Y al igual que en 'El Hormiguero', se sinceraba sobre el problema de salud en las cuerdas vocales que lo ha obligado a pasar por quirófano tres veces y lo ha mantenido sin voz medio año.

Sin embargo, si quedaba alguna duda de que se encuentra totalmente recomendado se despejaron con el espectacular broche de oro que Leiva puso a 'La Revuelta'. Siguiendo los pasos de Amaia con 'Tengo un pensamiento' o el show de Elvis Crespo y 'Suavemente', la estrella del rock español presentó 'El polvo de los días raros', un tema de su nuevo álbum.

Y lo hizo acompañado de un plantel de lujo reuniendo a 19 personas en el escenario del teatro Príncipe Gran Vía, un espectáculo que ha tardado más de un mes en gestarse. Dani Martín, Santi Balmes (Love of Lesbian), Iván Ferreiro, Eva y Juan Aguirre de Amaral, Travis Birds, Dani Fernández, Rubén Pozo (la otra mitad de Pereza), Juancho, su hermano y líder de Sidecars y también Sergio Bezos al saxofón, son algunos de los componentes del 'dream team' que han protagonizado la actuación más asombrosa del formato hasta la fecha.