'Hasta el fin del mundo': lista completa de los concursantes del nuevo programa de TVE

Un nuevo programa pasa a formar parte de la parrilla televisiva en nuestro país. 'Hasta el fin del mundo' es la nueva apuesta de Televisión Española, proponiendo a los espectadores un reality de aventuras que ya muchos comparan con 'Pekín Express' por la ... dinámica del concurso.

La encargada de guiar esta carrera por diferentes zonas de América Latina es Paula Vázquez, quien ya tiene experiencia en este tipo de programas y repite en La 1 después de haber sido la presentadora del pasado 'Benidorm Fest' y 'Bake Off: Famosos al horno'

'Hasta el fin del mundo' se estrena este miércoles, 12 de noviembre, sobre las 23.00, después de la emisión de 'La Revuelta', en La 1 de TVE, en una propuesta con la siguiente premisa: «¿Imaginas viajar por todo América Latina con solo 1.300 euros?».

Tal como se explica desde la web de RTVE, el nuevo programa es «la versión española del exitoso formato Race Across the World, un programa que combina aventura y exploración con un fuerte mensaje de sostenibilidad, respeto por los ecosistemas y conexión humana». En él participan seis parejas de famosos que se enfrentarán a un viaje sin comodidades ni tecnologías, superando diferentes etapas y descubriendo climas y culturas para ellos desconocidas.

Te contamos quiénes son los 12 concursantes de 'Hasta el fin del mundo', que conforman una variopinta lista en la que se incluyen desde perfiles de la política hasta actrices.

1 Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos RTVE Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos

La actriz y humorista Yolanda Ramos participa junto a su sobrina, Ainoa Olivares, quien representa a la generación que ha crecido en la era de las redes sociales. Yolanda es una de las artistas más populares, habitual en todo tipo de programas de entretenimiento, pero también en series y películas, llegando a hacerse con el Premio Feroz a Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Paquita Salas'. Ainoa, que participa por primera vez en un proyecto televisivo, también se ve atraida por el mundo de la interpretación.

2 Cristina Cifuentes y Alba Carrillo RTVE Cristina Cifuentes y Alba Carrillo

Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, vuelve a decantarse por el mundo del espectáculo repitiendo cadena, pues ya participó en 'Masterchef Celebrity'. Por su parte, Alba Carrillo, asentada ya en el mundo televisivo y del corazón pero que empezó como modelo, se lanza a la aventura de La 1 con una compañera con la que puede que salgan a relucir las diferecias de pensamiento.

3 Andrea Compton y Jedet RTVE Andrea Compton y Jedet

Andrea Compton se abrió un hueco como comunicadora desde YouTube y las redes sociales, donde compartía contenido de humor, series y cine, hasta evolucionar como actriz de doblaje y habitual en entrevistas a actores internacionales, presentando diferentes eventos o protagonizando varios podcast. Jedet, de la que es amiga desde hace años, es una artista y referente del activismo LGTBIQ+ en nuestro país, conocida por muchos por dar vida a la Veneno en la serie homónima de Los Javis.

4 Rocío Carrasco y Anabel Dueñas RTVE Rocío Carrasco y Anabel Dueñas

Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, lleva toda una vida acostumbrada a que las cámaras le persigan, atravesando etapas difíciles por sus relaciones familiares, algo que dio a conocer en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Una de sus últimas apariciones fue precisamente en TVE, participanto en 'Bake Off: Famosos al horno'. Anabel es actriz y cantante, también con experiencia televisiva por haber participado en 'Operación Triunfo 2008'. Rocío y Anabel están unidas al haber trabajado juntas en musicales sobre Rocío Jurado.

5 Nía y J Kbello RTVE Nía y J Kbello

Ambos artistas vienen del mundo de la canción y el baile: Nía formaba parte del musical de 'El Rey León' y fue ganadora de 'Operación Triunfo 2020', triunfando en el mundo de la música, algo que refleja haber ganado la Gaviota de Plata de Viña del Mar este 2025. J Kabello, cuyo nombre real es Jesús, fue uno de los candidatos a representar a España en Eurovisión este año, con su tema 'V.I.P', quedando tercero en el 'Benidorm Fest'.

6 José Lamuño y Aldo Comas RTVE José Lamuño y Aldo Comas

José Lamuño es actor y modelo, participando en series como 'Hospital Central', 'Fugitiva' o 'Servir y Proteger', entre otras. Por su parte, Aldo Comas, pareja de la actriz Macarena Gómez, es pintor, DJ, músico, empresario, director de cine e instructor de paracaidismo, siendo así dos perfiles unidos por su amor por la aventura.

Estos 12 participantes deberán aprender a tomar decisiones con su compañero de aventura, midiendo el dinero que gastan, decidiendo dónde comer, dónde dormir y usando su ingenio para superar cada etapa