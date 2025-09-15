La fiesta que dio Arón Piper donde estuvo Leonardo DiCaprio y acabó en redada policial: «No se salvó»

El pasado mes de julio Netflix dio por finalizada la andadura de 'Élite' tras ocho temporadas y el legado de una notable cantera de actores que saltaron a la fama después de participar en la exitosa serie juvenil. Arón Piper se dio a conocer al protagonizar la película de Gracia Querejeta '15 años y un día', pero fue su papel de Ander el que afianzó su prometedora carrera. Después de dejar 'Élite' se consolidó en la ficción trabajando en títulos como 'El desorden que dejas', 'El silencio', Código emperador' o 'El correo'. Sin embargo el hispano-alemán también había hecho sus pinitos en la música con el tema 'Sigo' y su EP 'Nieve'.

Sin embargo, ahora ha dado un paso más. El actor acudió este lunes 15 de septiembre a 'El Hormiguero' para presentar su primer disco, bautizado con su nombre y lanzado en agosto.

Un disco con sonidos pop en el que Piper no solo cambia de género, sino también «el proceso de creación de trabajar la canción desde el principio», comentó durante su charla con Pablo Motos. «Todo con instrumentos, con músicos ayudándome a componer… Más trabajado y más luminoso», apuntó el invitado.

Una celebración que se fue de las manos

Con el motivo de la salida del disco, el actor organizó una fiesta de celebración en Ibiza. A ella acudió una super estrella del firmamento de Hollywood. «Mi primera curiosidad es cómo se invita a Leonardo DiCaprio», quiso saber el presentador. Pero para Piper es de lo más normal codearse con celebridades como el protagonista de ‘Titanic’. De hecho, también relató cuando estuvo en el cumpleaños de Mick Jagger. « Hay gente a la que la vida le golpea muy duro», ironizó el de Requena.

Sobre la fiesta donde acudió DiCaprio, el invitado comentó que «es el segundo año que la hacemos, ya vino el año pasado. Tenemos gente en común, y él no desaprovecha la oportunidad de ir a una buena fiesta».

Eso sí, con redada policial incluida. «En esas fechas en Ibiza está todo quisqui. Hicimos una lista enorme e invitamos a todo el mundo, él quiso venir. Pero tuvimos la mala suerte de que vino un montón de policía, y le tocó a él. No se salvó por ser Leonardo DiCaprio», explicó. Aclarando, no obstante, que la fiesta era totalmente legal y patrocinada con una marca. «No era cosa del sonido, sino porque estaba atascada la carretera».