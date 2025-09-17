Fernando Esteso desvela cómo se preparaban las escenas íntimas en el cine del destape

Sonsoles Ónega ha salido del plató para entrevistar en un entorno íntimo y personal a uno de los actores más queridos del cine español, Fernando Esteso. Él, junto a Andrés Pajares y Mariano Ozores, fueron los abanderados del cine del destape, producto de una época muy concreta que dio a luz a numerosas películas que a día de hoy siguen despertando el interés de la audiencia. En la entrevista para 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) ha repasado con la presentadora los momentos más importantes de su carrera y ha desvelado algunos aspectos relacionados con la forma de trabajar de aquella época.

Entre los grandes éxitos del actor, 'Los bingueros', 'Los energéticos' y 'Yo hice a Roque III'. Fueron sus primeras películas y sobre cómo se llevaban a cabo las escenas íntimas, Fernando Esteso ha sido claro, despejando algunas dudas que le mostraba Sonsoles Ónega. «Eran rodajes muy respetuosos. Nos frotábamos antes el dorso de las manos, para hacernos la piel amiga», le ha comentado a la presentadora. Para ser más claro, ha hecho con ella ese 'frotar de manos' ante la mirada atenta y las risas de Sonsoles Ónega. Sobre este tema, también ha referido que nunca se puso «una mano en un lugar equivocado y que lo que aparecían eran las chicas, sin más. Se buscaba la risa por la risa, haciendo que el desnudo fuera más digerible», ha sentenciado.

Este cine tiene tantos defensores como detractores y el actor es consciente de ello. Para quienes se muestran en contra de lo que podría suponer, por las escenas, los diálogos y el tono, Fernando Esteso ha sido contundente. Sonsoles Ónega le ha preguntado: «¿Cómo se sobrevive a esta ola de revisionismo? ¿Podría rodarse ahora una película como 'Los bingueros'?». A esto, Esteso ha apuntado que le da «mucha pena. ¿Cómo vamos a negar todo lo que hemos hecho hasta ahora? Lo niegan solo los que nunca han hecho nada». En plató estaba Adriana Ozores, sobrina de Mariano Ozores, y ella ha querido poner en valor la importancia de este tipo de cine.

En este repaso junto a Sonsoles Ónega por su vida y su carrera, un capitulo importante lo marca su separación profesional de Andrés Pajares: «El país no entendió que dejáramos de trabajar juntos. Pensaban que estábamos enfadados y no. Lo que pasa es que yo quería seguir con el teatro y la revista y él hacer otro tipo de cine».

Esperando el Goya de Honor

Fernando Esteso se ha mostrado transparente para 'Y Ahora Sonsoles', tanto es así que la presentadora le ha preguntado si siente el reconocimiento del mundo del cine. Ante esto, él ha dado una de cal y otra de arena. Si bien ha asegurado que sí nota «el cariño de los compañeros», también ha llegado a apuntar que está esperando el Goya de Honor: «Estarán esperando a que palme para darme el Goya honorífico». Sobre el porqué este no ha llegado, él ha echado balones fuera: «Ya sabes cómo son en la academia. Yo creo que he hecho bastante por el cine. Hay muchas películas subvencionadas que nadie ha ido a ver y a mi nunca me han subvencionado nada».

La periodista Pilar Vidal ha querido valorar en positivo lo que supuso este cine: «Veníamos de una represión, de la dictadura, y cumplió su función. Recordemos que la gente se iba a Francia a ver cine de destape hasta que llegó a España». Por su parte, Nacho Gay, al frente de 'Vanitatis', se ha mostrado contrario con el contenido de este género: «Cosifica a la mujer. No le niego el valor representativo del momento en el que se grabaron, pero no les veo calidad a estas películas».