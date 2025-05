Felipe González manda una advertencia a Pedro Sánchez: «Si no lo paran, Putin va a llegar a la frontera de Algeciras»

Tras la enésima participación de Miguel Ángel Revilla, otra figura política de gran renombre pasó por 'El Hormiguero'. Este miércoles 21 de mayo, por segunda vez, Felipe González se convirtió en el protagonista del 'show' de las hormigas de Antena 3. El que fuese presidente del Gobierno durante más de 13 años, repasó con Pablo Motos algunos momentos clave de su vida política, amén de analizar lo más destacado de la actualidad sin censuras. Y, desde luego, había mucha tela que cortar.

Antes, sin embargo, un detalle del atuendo del invitado llamó la atención del presentador: iba en zapatillas. «Explícale a todo el mundo lo que es la fascitis plantar. Eso es lo que tengo», le pedía el socialista al de Requena. Aclarado que se trata de una inflamación en el pie muy dolorosa, ironizaba con que los espectadores no confundieran su dolencia, «porque tal como está la cosa tener una fascitis puede ser serio», bromeaba con el término, tan parecido a 'fascista'.

Noticia Relacionada Revilla, sobre la demanda del Rey Juan Carlos: «No tengo el privilegio de Ábalos» María Robert El invitado más veterano del programa de Antena 3 concedió a Pablo Motos la primera entrevista tras la fallida conciliación del pasado viernes

Después del preámbulo, Motos solicitaba al invitado que pusiera un poco de claridad a todo el ruido mediático. «Hay más noticias de las que podemos asimilar, y lo cierto es que los problemas se acumulan, nada se soluciona, y nadie responde a nada», resumía el anfitrión.

Felipe González despotrica contra Trump

Para Felipe González es algo que sucede en el mundo entero. «Donald Trump lo está arreglando», acotó con sorna. El expresidente recordó que a lo largo de su mandato, entre 1982 y 1996, le tocó gobernar en paralelo a Ronald Reagan, con George Bush padre, y con Bill Clinton. «Los dos primeros eran republicanos. Este que está ahora desde luego demócrata no es, pero republicano tampoco. Es trumpista. Dice que admira mucho a Reagan, la diferencia es que el primero sabía lo que no sabía y buscaba a los que sabían. Este desgraciado no sabe lo que no sabe, que es casi de todo. Y por tanto, le sobra todo el mundo», aseveró.

"Está alterando todas las reglas del juego del mundo, cada día”, Felipe González habla sobre Donald Trump #FelipeGonzálezEH pic.twitter.com/qeUDRhGjp8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 21, 2025

Y sin embargo, no deja de ser el líder del país más poderoso del mundo. «Dependemos mucho de su ignorancia, que es enciclopédica. Es un tipo absolutamente ignorante y que está alterando todas las reglas de juego del mundo cada día; a veces, cada minuto», agregó sin filtros.

«Con la tragedia que estamos viendo en Gaza, que realmente es insoportable», continuó el invitado, «este se ocupa de que Hamás libere a un rehén israelí-estadounidense. A uno. Al que él considera que le va a dar rédito de popularidad. Y al único que Hamás, que son unos terroristas, suelta sin humillarlo. Así de claro, le ha hecho esa concesión a Trump».

En otros asuntos que implican al presidente estadounidense, como en el tema de los aranceles, el ex jefe del ejecutivo opina que «Europa tiene que hacerse cargo de sí misma. No se puede fiar de su aliado de siempre que era Estados Unidos», avisó.

💬 Felipe González: “Propongo una tregua de insultos y que no nos tomen el pelo” #FelipeGonzálezEH pic.twitter.com/UIUNrdEn4u — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 21, 2025

En fin, «está muy complicado el mundo, y este lo va a complicar mucho más». De hecho, confesó que es la primera vez que el mundo se le escapa de la cabeza, una frase que dejó inquieto a Pablo Motos. «Como a todo el mundo. Nadie es capaz de prever lo que va a pasar mañana, ni aquí, ni en Europa, ni a nivel internacional. Los únicos que tienen paciencia para verlo son los chinos que tienen 4.000 años de historia».

El expresidente pide una «tregua de insultos»

Uno a uno, el sevillano enumeró las amenazas que acechan Europa. La primera y principal, a su juicio, es una crisis de gobernanza en la democracia representativa, razón por la cual lanzó una propuesta: «Una tregua de insultos. Un rato, que nos dejen tranquilos. Que esa polarización que viene de arriba hacia abajo ya está empezando a calar en la sociedad. La sociedad se está cabreando. Eso es realmente peligroso para la convivencia».

Y, sobre todo, reafirmó, «que no nos tomen el pelo». «¿Por qué se ponen de acuerdo en el Parlamento Europeo, y cuando pasan a España los mismos, no solo no se ponen de acuerdo, sino que están en desacuerdo incluso en lo que están de acuerdo. Hay que mejorar la política de defensa, eso cuesta dinero. Bueno, como hace no se cuántos años que no tenemos presupuestos…», cuestionó, con dardo al gobierno de Pedro Sánchez incluido.

"No tenemos más remedio", Felipe González reflexiona sobre el aumento en gasto de defensa en España #FelipeGonzálezEH pic.twitter.com/o3xtkDACtS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 21, 2025

González insistió en que «no sabemos ni los ingresos ni los gastos que tenemos, pero eso ahora es normal». No como cuando él gobernó hace 30 años, que como no pudo aprobar los presupuestos, disolvió el Parlamento y convocó elecciones, «que es lo lógico». «No digo que no tenga presupuestos, que es lo que pasa aquí es que ni siquiera se han presentado. Por lo tanto, ¿de dónde sale el dinero para aumentar el gasto de defensa?», objetó. Eso sí, dejó claro que esa medida es necesaria. «No tenemos más remedio. Si alguien no lo para, Putin va a llegar a la frontera de Algeciras».

Por lo que se refiere la situación en España, considera que el país está creciendo económicamente, pero eso no está contribuyendo a la igualdad. De hecho, su postura es que la riqueza que se está generando habría que redistribuirla. «Quien niega el crecimiento miente, y quien crea que ese crecimiento está generando mayor igualdad se equivoca o miente».