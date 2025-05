Faustino Oro, el 'Messi del ajedrez', se convierte en el invitado más joven de 'La Revuelta'

'La Revuelta' suma y sigue amenizando las noches de Televisión Española con entretenimiento, mucho humor, sorpresas a tutiplén y unos invitados que rara vez dejan indiferente a la audiencia. Este martes 6 de mayo, el equipo del 'show' de David Broncano siguió innovando con el perfil del entrevistado, «un chaval que es una cosa que no ha existido nunca en el planeta», anunciaba el presentador.

El argentino Faustino Oro es un prodigio del ajedrez de 11 años, proclamado Maestro Internacional FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) más joven de la historia del ancestral juego del tablero. Apodado 'El pibe de oro' o el 'Messi del ajedrez', derrocó en 2024 a Magnus Carlsen, número uno del mundo, y al número tres, Hikaru Nakamura.

Los inicios autodidactas de Faustino Oro en el ajedrez

En su primera entrevista televisiva, «el invitado más joven y más listo de ‘La Revuelta’» compartió con el anfitrión del programa algunas curiosidades sobre su precoz y meteórica carrera como ajedrecista a la que actualmente le dedica seis horas de entrenamiento diarias.

Empezó a jugar con siete años, en plena pandemia. Al no poder salir a la calle a darle a la pelota, se entretuvo aprendiendo de forma autodidacta durante el confinamiento. Cuando pudo formarse con profesores, pronto empezó a sobresalir, liderando las categorías internacionales sub 8, sub 10, sub 11 y sub 12. De hecho, ya no juega con niños, solo contra adultos. «Desde 2022 no juego con nadie de mi edad», contó el invitado.

Faustino Oro. Tiene 11 años y, a día de hoy, ostenta el título de Maestro Internacional más joven de la historia.



✅ Invitado más joven

✅ Invitado más listo#LaRevuelta @FaustiOro pic.twitter.com/q4TXqOtr9z — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 6, 2025

Es su auténtica vocación, y confesó jugar al fútbol como los pequeños de su edad «para pasar el rato, pero no es lo que más me apasiona». Y aunque el talento le viene de familia heredado de su padre y de su abuelo, que es Maestro Nacional, el discípulo ha superado al maestro. Entre sus otros logros, Faustino consiguió el año su segunda y tercera norma de Maestro Internacional, sumando cerca de 2.500 puntos. Carlsen tiene unos 2.800.