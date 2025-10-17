Suscríbete a
Un farmacéutico alerta de las consecuencias de no conservar bien los medicamentos en casa: qué puede pasar y cómo evitarlo

Este boticario ha explicado a Joaquín Prat cuál es la mejor forma de guardar las medicinas sin que se estropeen, con el riesgo que puede conllevar para la salud de quienes las consumen.

Así es la vida de María Jesús, la mujer más baja de España: «Me veo obligada a pedir ayuda»

Un extrabajador de Andy y Lucas habla del comportamiento de Lucas entre bastidores

Maria Sánchez Palomo

Medicinas en la nevera, comprimidos en un mueble del baño, desinfectante y antibióticos en la mesita de noche, jarabe bajo la lámpara, en un cajón, sobres junto a objetos como cerillas, tijeras y cosas de papelería… Fina Aguilar es una vecina de Torreguadiaro, en Cádiz, ... que ha abierto las puertas de su casa a una reportera. Luisa Chamizo es la periodista que ha compartido en 'El tiempo justo' (Telecinco) imágenes como las citadas, mostrando cómo muchos españoles guardan los medicamentos en casa: «Y sabemos también por qué hay que tener cuidado con ello y cómo hacerlo bien».

