'La familia de la tele' se despide de sus pocos espectadores prometiendo «una nueva vida»

«En la vida a veces hay que aprender antes a perder que a ganar». Así de clara era Belén Esteban con los espectadores de 'La familia de la tele', sin ser consciente en ese momento de que tendría que asumir esa lección en unos días. 'La familia de la tele' comenzó su último programa tras seis semanas de emisión pidiendo trabajo y terminaron asegurando que van a a encontrar una segunda vida. Mientras tanto, algunos comenzaban la emisión vendiéndose como periodistas. «Hola, soy Marta Riesco. He llegado tan alto que estoy en televisión española. Soy una buena reportera. Mis habilidades son discutir con Belén Esteban, Kiko Matamoros…. Tengo la capacidad de sacar de quicio a la gente», decía la colaboradora a la cámara. El programa se despide después de seis semanas complicadas, con bajas audiencias y críticas continuas. Sin embargo, los colaboradores aseguran que encontrarán un nuevo lugar para ser «inmortales». Otros ya tenían un nuevo destino incluso antes de dar la fecha del cierre como Javier de Hoyos, que estará en 'D Corazón'.

El programa arrancaba con una escenografía distinta, rodeada de momias y tumbas. «En el Antiguo Egipto, burlaban la muerte y se preparaban para llegar al otro mundo, una vida eterna y feliz», decía una voz en off, dando a entender que, como ellos, los rostros del programa podían encontrar una mejor vida en otros formatos.

Noticia Relacionada 'La familia de la tele' habla con ABC sobre el final del programa: «Hemos sido un objetivo político» Antonio Albert Tras la cancelación del programa, los colaboradores quedan a la espera de nuevos proyectos. Para Lydia Lozano y Kiko Matamoros, este final ha sido «liberador»

A lo largo del programa, los presentadores han hecho memoria de todo lo vivido. «Nos vamos con la tranquilidad de haberlo intentado y habernos esforzado, de no sentir lastre ni rencor hacia nada ni nadie. Tenemos la tranquilidad de haber disfrutado nuestro trabajo», afirmaba María Patiño a los espectadores. Han cantado, hecho deporte, bailado, reído, llorado, gritado y enfadado. Durante la última emisión, han dedicado unas palabras a cada uno de los colaboradores, donde algunos como Javier de Hoyos se han emocionado. «Siempre estaré agradecida a Inés Hernand porque siempre que salía con ella o íbamos a hacer algo estaba pendiente de mí. Lo mejor que me ha dado RTVE es María Eizaguirre y su equipo. Y toda la gente», reconocía emocionada Belén Esteban. «Belén ha sido el pegamento de todos nosotros, vigilando que estemos todos bien», decía Hernand.

Cachondeo tampoco ha faltado sobre su breve paso por la televisión. «No nos ha dado tiempo ni al parto», decía Lydia Lozano haciendo referencia a Isa Pantoja, que participó en el gran desfile embarazada de ocho meses, y ahora que termina el programa aún no ha dado a luz. «Te veo en 'De viernes' dentro de poco», soltó entre risas Kiko Matamoros, que era tajante con el comentario que hizo durante la pasada emisión sobre cobrar el paro: «Quiero que me den lo que me corresponde». También han lanzado alguna pulla a los periodistas: «Gracias por hablar todos los días de nosotros», decían entre aplausos.

Los ex de 'Sálvame' a lo grande, con un gran desfile paralizando Prado de Rey y de despide de forma precipitada. 'La familia de la tele' cierra habiendo registrado un 4,3% de cuota de pantalla el pasado lunes, un día antes de que anunciaran su fin definitivo. El programa no ha contado tampoco con el apoyo unánime de la Corporación, ya que han sido muchos los trabajadores los que han criticado tanto el formato, la forma de hacer entretenimiento y los rostros que participaban.