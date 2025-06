'La familia de la tele', abocada a su desaparición de La 1 tras los fracasos de audiencia

'La familia de la tele' comenzó en la televisión pública con el objetivo de convertirse en un programa que acompaña a los espectadores en las tardes de La 1. Pero los espectadores decidieron poco a poco cambiar de canal. En el estreno cosecharon apenas un 9 por ciento, cifras muy por debajo de lo esperado por la Corporación. Ahora, después de casi dos meses de emisión, y tras un recorte que deja al programa en poco más de una hora en antena, se anotan poco más de un 5%. La cifra por si sola es mala; pero en contexto, es terrible, insostenible: el martes llegó a ser la sexta opción, superado incluso por La 2. Con esos datos, es la audiencia la que ha «cancelado» 'La familia de la tele', no la dirección de RTVE, con José Pablo López al frente, al que ya solo le queda determinar la fecha definitiva para enterrar el programa que fue su máxima apuesta.

Todo apunta a que esa fecha puede ser la primera semana de julio. El Tour de Francia, evento que supera históricamente las cifras que ahora marca 'La familia de la tele', echa a andar el 5 de julio. La carrera ciclista dura tres semanas, y salta a La 1 a las 16.00 horas, al menos en sus etapas clave. Con ese panorama, es lógico que la Corporación plantee el fundido a negro de Belén Esteban, María Patiño e Inés Hernand aprovechando el Tour. Porque lo que se busca ahora en los despachos de RTVE es una alternativa a 'La familia de la tele'. Y la carrera ciclista les daría la excusa.

Aguntarlo hasta la tercera semana de julio, como tenía firmado RTVE con la productora La Osa, parece hoy insostenible. Las bajas cifran hunden la reputación de la cadena, que no está acostumbrada a verse superada por La Sexta o Cuatro. Menos aún por La 2, la segunda cadena, que gracias a 'La familia de la tele', en algunos tramos, ha sido la número uno de RTVE. Fuentes de 'Informalia' aseguran que quizá el futuro del programa pase por «reconvertirlo» en un 'prime time' semanal. No se sabe aún la fecha en la que RTVE pondrá fin a 'La familia de la tele', lo único evidente es que el programa no puede seguir en La 1 con esos datos de audiencia tan paupérrimos. El destino está sellado y la aventura de los ex de Sálvame en el «barrio» de Bellavista, en Prado del Rey, se terminará en unos días.