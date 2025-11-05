Una familia okupada pone contra las cuerdas a Sánchez con un brutal correctivo al Gobierno: «Otro gallo cantaría»

Nuevo caso de inquiokupación que ha sido denunciado por 'En boca de todos'. Y es que, la familia formada por Jesús, María y Cristina está viviendo un auténtico calvario por culpa de los 'okupas' que tienen en su vivienda ubicada en Elche. Una situación terrible ... que ha llevado al padre de familia a sufrir un infarto y un ictus y que ante la desesperación han tirado su última bala sacando a la luz su casa ante las cámaras de Cuatro. Un paso mediático que les ha servido para darles al Gobierno un brutal correctivo por su 'pasotismo' ante la lacra de la okupación.

Todo sucedía cuando Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', se dirigía a la familia okupada y les pedía que lanzaran a cámara un mensaje al Gobierno por si les estaban viendo. Así, Jesús no se lo pensaba dos veces y era claro.

«Les diría que son unos sinvergüenzas, pero todos, y no quiero calentarme pero son una banda de sinvergüenzas», afirmaba rotundo el invitado del programa de Cuatro. «Yo no soy servicios sociales, en vez de tanta historia y ayudas, que empiecen a construir casas porque de tantas casas que iban a construir se salen de España y ¿cuántas han construido? Ninguna», señalaba el hombre que endurecía su discurso. «Nos las quitan a nosotros, que las hemos pagado nosotros, nos la quitan a nosotros como hacía Chávez. ¡Exprópiense! Nosotros no somos servicios sociales que se encargue el Gobierno, el Ayuntamiento, esto es una poca vergüenza», clamaba el invitado del espacio de Mediaset, mientras su hija Cristina tomaba la palabra para dirigirse al Gobierno.

«Yo no sé de políticas, yo lo único que quiero es que miren por los ciudadanos, que la gente se mata trabajando, pagando impuestos. Yo lo único quiero es que se haga justicia y que, por favor, cambien la ley, lo único que pido es que se cambie la ley. Que no puede ser que me llamen amigos míos de Suiza y de Alemania diciéndome: '¿esto es verdad que está pasando en España? Y yo le tenga que decir que sí es verdad que te puedan okupar tu piso y no hacen nada», manifestaba la invitada víctima de okupación de 'En boca de todos' que se dirigía en ese momento al presidente del Gobierno. «Si Pedro Sánchez me esta mirando o el que sea, por favor, cambiad esta ley porque no nos afecta solo a nosotros. ¿Cuánta gente en España está viviendo el mismo infierno? Solo quiero y pido cambien la ley porque si a ellos les okuparan una casa otro gallo cantaría» sentenciaba la mujer ante las cámaras de Cuatro.