Una familia okupada pone contra las cuerdas a Sánchez con un brutal correctivo al Gobierno: «Otro gallo cantaría»

Una familia okupada le ha cantado las cuarenta al Gobierno desde 'En boca de todos'.
Una familia okupada le ha cantado las cuarenta al Gobierno desde 'En boca de todos'. Cuatro
Mari Carmen Parra

Nuevo caso de inquiokupación que ha sido denunciado por 'En boca de todos'. Y es que, la familia formada por Jesús, María y Cristina está viviendo un auténtico calvario por culpa de los 'okupas' que tienen en su vivienda ubicada en Elche. Una situación terrible ... que ha llevado al padre de familia a sufrir un infarto y un ictus y que ante la desesperación han tirado su última bala sacando a la luz su casa ante las cámaras de Cuatro. Un paso mediático que les ha servido para darles al Gobierno un brutal correctivo por su 'pasotismo' ante la lacra de la okupación.

