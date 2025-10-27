Suscríbete a
ABC Premium

Y Ahora Sonsoles

Una familia denuncia que sus inquiokupas les deben 10.000 euros: «Necesitamos el dinero del alquiler para pagar el tratamiento de nuestra hija, que está en coma»

Juan Pérez y María Verdejo han compartido la dura realidad que viven: Marta, su hija, entró en coma y ellos dedicaban el ingreso por alquiler de su vivienda para afrontar el tratamiento

Ana Rosa deja clara la reacción de Sara Carbonero tras conocer quién es la ladrona del robo de Casillas

Estupor con lo que supondría la compra de la mansión de Piqué por Lamine Yamal: «¡Qué morbo!»

'Y Ahora Sonsoles'
'Y Ahora Sonsoles' antena 3

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sonsoles Ónega ha compartido la delicada situación que vive un matrimonio, Juan Pérez y María Verdejo, que alquilaron una vivienda que tienen en propiedad para poder afrontar el tratamiento que necesita su hija, que está en coma. Al principio todo iba bien, con los ... ingresos a tiempo y todo funcionando en regla. Sin embargo, en abril de 2024 sus inquilinos dejaron de pagarle, hasta el día de hoy. Han conectado en directo con 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) en un llamamiento desesperado «buscando ayuda y para ver si por fin los gobernantes entienden que esto es ya muy común y algo se está haciendo mal».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app