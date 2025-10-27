Una familia denuncia que sus inquiokupas les deben 10.000 euros: «Necesitamos el dinero del alquiler para pagar el tratamiento de nuestra hija, que está en coma»

Sonsoles Ónega ha compartido la delicada situación que vive un matrimonio, Juan Pérez y María Verdejo, que alquilaron una vivienda que tienen en propiedad para poder afrontar el tratamiento que necesita su hija, que está en coma. Al principio todo iba bien, con los ... ingresos a tiempo y todo funcionando en regla. Sin embargo, en abril de 2024 sus inquilinos dejaron de pagarle, hasta el día de hoy. Han conectado en directo con 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) en un llamamiento desesperado «buscando ayuda y para ver si por fin los gobernantes entienden que esto es ya muy común y algo se está haciendo mal».

Tanto él como ella se han mostrado serios al tratar sobre el tema. Y es que ese dinero, como se apunta antes, iba directo a abordar los costes de las terapias para Marta, la hija de este matrimonio. La joven entró en coma tras beber un batido que contenía pistacho. «Es alérgica y le generó graves problemas», han compartido en el programa. Actualmente los inquiokupas de la vivienda le deben «alrededor de 10.000 euros, entre mensualidades y otros gastos, y se niegan a abonar la deuda. No conseguimos hablar con ellos. No tenemos contacto desde hace más de un año», ha dicho Juan Pérez.

«Son personas con la cara muy dura y que quieren aprovecharse del sistema. Cuando además te encuentras con situaciones como la nuestra, no hay derecho, de verdad» han sentenciado. «Te ves desamparado en estos casos y es muy injusto», ha añadido María Verdejo. La pareja ha querido hacer hincapié en que su intención participando en programas como el de Sonsoles Ónega es «darle voz a lo que ocurre en nuestro país, que alquilamos una vivienda y no tenemos derechos de una propiedad que es nuestra. Dejan de pagar por el motivo que sea y solo podemos esperar a que la ley actúe al cabo de un año o lo que sea».

Esta familia denunció a través de un abogado lo que estaba sucediéndoles pero siguen sin recibir ni un céntimo desde abril de 2024. «Tardamos además porque ellos no recogían ninguna de las notificaciones de pago que se le enviaban, y eso lo ha ido retrasando todo», han sentenciado. En plató estaba María del Monte, Miguel Lago y Begoña Villacís, entre otros, y han destacado que en muchos discursos «se niega que la inquiokupación y la okupación sea un problema real, dicen que la mayoría se da con viviendas que tienen fondos buitres, pero eso son los casos menores. Hay muchas personas en la misma situación que Juan y María», han comentado en la mesa de debate.