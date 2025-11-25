«Eso es falso», Luis Rubiales se 'revuelve' contra 'Espejo Público' nada más llegar ante lo que se informa de él

Luis Rubiales, el polémico expresidente de la Federación Española de Fútbol, se ha sentado este martes en el plató de 'Espejo Público' (Antena 3) y su entrada al matinal presentado por Susanna Griso no ha podido ser más intensa, ya que tan solo ... ha hecho falta ver el vídeo de presentación que le había montado el programa para que el invitado se haya plantado y haya desmentido la información que se daba de él.

'Espejo Público' llegaba a la recta final de su sección de actualidad cuando Gema López, copresentadora del espacio, llevaba al plató a Luis Rubiales para ser entrevistado por Susanna Griso. El expresidente de la Federación llegaba a su puesto y atendía al vídeo de presentación que el matinal de Antena 3 había preparado y ya ahí se 'revolvía' en su asiento.

Todo sucedía cuando en la pieza informativa que emitía a los telespectadores 'Espejo Público' se decía que durante la estancia de Luis Rubiales en Punta Cana había vivido en una mansión de más de 1000 euros la noche. «Eso es falso», dijo el invitado del matinal de Antena 3, al que no se le escuchó pero sí se le leyeron los labios.

De hecho, una vez terminado el vídeo, Susanna Griso que se había percatado le dio la palabra para que se pronunciase. «Quería aclarar algo de lo que se había dicho en el vídeo con lo que no está de acuerdo con su tren de vida en República Dominicana», indicaba la presentadora de 'Espejo Público', mientras que Luis Rubiales intervenía para desmentir la información. «Es falso que viviera en una mansión de lujo, todo eso se publicó. Yo vivía en un apartamento de 60 metros cuadrados compartido con un compañero, Diego. Se han hecho investigaciones sobre todo lo que se publicó en todas las cadenas, es algo que corrió como la pólvora, que tenía una mansión; propiedades; en Arabia Saudí, también terrenos; en Cabo Verde, que tenía hasta un equipo de beisbol», manifestaba el expresidente de la Federación. «Todo eso lo desmiente», interrumpía la presentadora a Rubiales que le replicaba contundente.

«No lo desmiento yo, lo ha desmentido la Agencia Tributaria que ha hecho un informe pero eso no sale en los medios de comunicación», respondía rotundo Luis Rubiales. «Yo no he engañado, esa mansión la alquilaron unos amigos», apuntaba el invitado de 'Espejo Público' que zanjaba el asunto señalando que en dicha vivienda tan solo había dormido dos noches.

Un primer 'choque' que no quedó ahí, ya que poco después Susanna Griso lo comparaba con Pedro Sánchez y Luis Rubiales no lo permitía. «No me compares por favor con Pedro Sánchez porque para nada», le pedía el invitado a la presentadora, a la vez que le aclaraba que nunca habían sido «amigos». «Yo no me puedo comparar, ni quiero que se me compare con alguien que ha prometido a su electorado que jamás pactaría una amnistía para ser presidente y luego lo ha hecho. Para mí es de mal español y jamás quiero para nada que se me compare con este señor», sentenciaba el invitado de 'Espejo Público'.