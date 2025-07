Un fallo deja al descubierto lo que nadie había visto hasta la fecha del Informativo de TVE

Errar es humano, lo que ocurre es que en función del ámbito profesional en el que uno se mueva, pues el fallo será de mayor o menor envergadura. Pues bien, los programas en directo siempre tienen ese pequeño porcentaje de que se produzca una eventualidad no prevista con la que se tenga que capear. A veces, se sale con bastante solvencia, pero otras es más difícil e, incluso, puede ocurrir sin que alguno de los protagonistas se dé cuenta. Esto es lo que sucedió en el Informativo de La 1, cuando se produjo un fallo que dejó al descubierto a la audiencia lo que nadie había visto hasta la fecha del Telediario de Televisión Española (TVE).

El Informativo se había sucedido con total normalidad. Ana Roldán, sustituta de Marta Carazo, había presentado sin problemas el Telediario y se disponía a despedirse de los telespectadores de La 1. «Terminamos así el Telediario, ahora los Deportes con Lara Gandarillas. Buenas noches», decía la presentadora de TVE que de esta manera daba paso a la sección deportiva.

Sin embargo, el paso de una sección a otra no se produjo de manera fluida, y Ana Roldán se quedaba en silencio mirando fijamente a cámara, mientras no sucedía nada. No pasaba nada hasta que por detrás de la periodista aparecía un miembro del equipo del Informativo de La 1 con una silla que la colocaba en la mesa del plató.

Pero, esto no fue todo, ya que cuando la cámara del Telediario conectó con Lara Gandarillas, que estaba desplazada en Suiza, también mostró a la periodista completamente desprevenida. La presentadora de Deportes miraba a cámara sin saber que ya estaba en antena y todo porque no había visto la cabecera habitual de la sección.

📺 TVE Internacional: Fallo en Continuidad al acabar el Telediario 2ª Edición.



👀 Vemos a Ana Roldán cuando se va de plató y a Lara Gandarillas prevenida desde Suiza. #RTVE #TelediarioTVE pic.twitter.com/a1v2XSxHHH — Pablo (@pabloo_c5) July 2, 2025

Un breve tiempo en silencio que se rompió con el 'toque' a la presentadora de Deportes del Telediario de La 1. «Qué tal, muy buenas noches desde Berna, la ciudad de Suiza en la que mañana la selección española va a debutar...», informaba Lara Gandarillas que comenzaba a dar la información deportiva con normalidad.