Así es la extraña afección que lleva a una joven a ir al baño cada 15 minutos: «Me imposibilita la vida»

Ha conectado en directo con Pepa Romero, hoy al frente de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), una joven que está manifestando un funcionamiento anómalo de su vejiga, un problema que está ocasionándole numerosas molestias: «No he podido terminar mis estudios y ahora mismo soy incapaz de mantener un empleo». Eva Argelles, el nombre de esta mujer de 25 años, ha explicado cómo se fue desarrollando esta patología y cómo afronta la situación a día de hoy.

Según ha recordado, comenzó en Bachillerato: «Necesitaba ir al aseo cada dos o tres horas y por a poco fue a más. Cuando iba a hacer los exámenes para acceder a la Universidad, creo que por los nervios, esto se intensificó y llevo ya unos cuatro años sin poder descansar bien. Vaya, que me levanto constante mientras duermo para orinar». Lorena Vázquez y Ángela Vallvey, entre otros, le han preguntado si podría tener un «origen psicológico» y la joven ha respondido que eso es lo primero que le comentaron «los especialistas pero finalmente se ha desechado esa hipótesis».

Ha visitado infinidad de urólogos y otro de los diagnósticos más frecuentes ha sido el de «vejiga hiperactiva», otra de las explicaciones que también se han terminado dejando de lado. Eva Argelles ha compartido que, a día de hoy, lo que está claro es que «mi vejiga está inflamada, el epitelio está dañado y, en cuanto hay algo de orina, pues me dan ganas y no puedo aguantar el dolor. Realmente, iría constantemente a orinar solo que trato de aguantar hasta que me pueden las molestias».

Como se apunta anteriormente, esta situación le genera infinidad de problemas en su vida diaria, tanto a nivel personal, de ocio, como en lo que respecta a lo profesional, a estudiar y encontrar empleo. «Me resulta imposible así que estoy valorando si podría solicitar algún tipo de incapacidad porque así no puedo seguir», ha referido. La apoyan mucho en su entorno más íntimo y cercano, tanto sus padres y su familia como su pareja. «Él es especialmente comprensivo y sabe lo que conllevan mis dolores, cómo nos afecta en otros aspectos de la relación que complican la historia», ha añadido esta chica.

Actualmente está probándotelo un tratamiento novedoso, «plasma con plaquetas, que te lo inyectan con una intervención quirúrgica. Hacen una transfusión de sangre en la vejiga para uqe se vaya regenerando el tejido y esto sería lo que más me ayudaría». El inconveniente es lo costoso de esta opción, por lo que Eva Argelles ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding en redes para recaudar dinero para tal fin.