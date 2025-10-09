Un experto en nutrición explica cuáles son las mejores horas del día para comer: «Se evitan problemas digestivos, inflamación, estreñimiento…»

Cada vez más personas se preocupan por su dieta y alimentación, por llevar una vida sana, practicar ejercicio y apostar por un buen descanso. Es para conocer cómo gestionar estos objetivos que Joaquín Prat ha entrevistado en 'El tiempo justo' (Telecinco) al experto ... en nutrición Rubén Lechuga, al que le han preguntado por aspectos muy de actualidad, como es el caso de la cronodieta o los consejos que da el futbolista Marcos Llorente en relación a exponerse a la luz solar o a cómo protegerse de los rayos de las pantallas.

Rubén Lechuga ha explicado que es fundamental el aspecto energético y cómo «la luz influye en nuestros ritmos biológicos», de ahí que haya aconsejado ese tratar de exponerse a la luz del sol por las mañanas, que no significa tomar el sol de manera excesiva. A esto se han referido en relación a como el futbolista español ha aconsejado en alguna ocasión tomar el sol sin precaución: «La realidad es que sí hace mención a un aspecto importante y es este que señalaba antes, cómo la luz, natural mejor, influye y tiene efectos en nuestro ritmo biológico y en el cortisol».

El dietista ha respondido a una cuestión que le exponía Joaquín Prat, el cómo se ponen de moda propuestas de alimentación como «la cronodieta» y ahí Lechuga la ha dado la razón: «Es que al final el problema está en instrumentalizarlo todo y hemos ido hacia un concepto más de marketing que otra cosa». Es aquí que ha hecho referencia a otro aspecto esencial en el día a día, la alimentación, las pautas para llevar una dieta sana y equilibrada. Lo recomendable es cuidar especialmente las cenas, la última ingesta del día, y no retrasarla demasiado: «El ser humano está comprobado que está acostumbrado al ritmo diurno, eso nos capacita para hacer progresos digestivos de mejor manera. Así, es verdad que si terminamos cenando a las diez o las once de la noche, si vamos a dormir con menos de una hora para hacer la digestión, con los años empiezan a darse problemas digestivos, inflamación, estreñimiento… Y se podrían evitar evitando comidas a ciertas horas del día». Ha destacado que «no pasa nada si un día nos extendemos más allá de las 21 horas».

Es así que ha confirmado que «sí habría mejore momentos para comer». El ayuno intermitente podría asociarse con esta pauta y se le ha cuestionado ese aspecto. Rubén Lechuga ha sentenciado que «depende de la persona, que la nutrición hay que adaptarla a cada caso. Hay personas que llevan el ayuno en perfectas condiciones y otras que no». Para terminar, ha añadido que el punto más importante es «que todo tenga coherencia, llevar un ritmo de vida normal, dormir por la noche, despertar por la mañana y enfocar la comida cerca de las horas de luz, sin alargar mucho la última ingesta de la jornada».